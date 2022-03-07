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MagazinAslı Enver ile Önder Öztarhan ilk kez böyle görüntülendi! Her şey ilk görüşte oldu...
HaberlerMagazin Haberleri Aslı Enver ile Önder Öztarhan ilk kez böyle görüntülendi! Her şey ilk görüşte oldu...
• 07 Mart 2022 - 13:41 • Son Güncelleme:

Aslı Enver ile Önder Öztarhan ilk kez böyle görüntülendi! Her şey ilk görüşte oldu...

Ünlü oyuncu Aslı Enver, son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Şarkıcı Murat Boz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Enver, bir süredir iş insanı Önder Öztarhan ile birliktelik yaşıyor. Çiftin aşkı sonunda belgelendi. Aslı Enver ile Önder Öztarhan, ilk kez baş başa yemekte görüntülendi.

• 07 Mart 2022 - 13:41 • Son Güncelleme:
1Aslı Enver ile Önder Öztarhan ilk kez böyle görüntülendi Her şey ilk görüşte oldu...
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Uzun süre aşk yaşadığı Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönen oyuncu Aslı Enver, Önder Öztarhan ile bir süredir aşk yaşıyor. Çift, ilişkilerini sır gibi saklamaya çalışsa da aşk resmen belgelendi.

2Aslı Enver ile Önder Öztarhan ilk kez böyle görüntülendi Her şey ilk görüşte oldu...

GÖZLERDEN UZAKGossippasta tarafından görüntülenen ikili, baş başa keyif yaptı. Yaklaşık iki saat mekanda kalan çift, daha sonra Alaçatı sokaklarını dolaştı. Sevgililer, İstanbul’da görüntülenmemek için gözlerden uzak mekanlarda buluşuyor.

3GÖZLERDEN UZAK

GÖZLERDEN UZAK

Gossippasta tarafından görüntülenen ikili, baş başa keyif yaptı. Yaklaşık iki saat mekanda kalan çift, daha sonra Alaçatı sokaklarını dolaştı. Sevgililer, İstanbul’da görüntülenmemek için gözlerden uzak mekanlarda buluşuyor.

4HER ŞEY İLK GÖRÜŞTE OLDU

"HER ŞEY İLK GÖRÜŞTE OLDU"

Önder Öztarhan, geçtiğimiz haftalarda 'Magazin Masası' programına yaptığı açıklamada, "Evet, bir ilişki başladı. Daha çok yeni. Şu an her şey yolunda, iyiyiz, güzeliz. Her şey ilk görüşte oldu" ifadelerine yer vermişti.

5MURAT BOZDAN AYRILDI

MURAT BOZ'DAN AYRILDI

'Kardeşim Benim' filminde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Murat Boz ile oyuncu Aslı Enver'in inişli çıkışlı ilişkisi Ekim 2019'da, evliliğin eşiğindeyken sonlanmıştı.

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