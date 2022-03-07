Aslı Enver ile Önder Öztarhan ilk kez böyle görüntülendi! Her şey ilk görüşte oldu...

"HER ŞEY İLK GÖRÜŞTE OLDU"

Önder Öztarhan, geçtiğimiz haftalarda 'Magazin Masası' programına yaptığı açıklamada, "Evet, bir ilişki başladı. Daha çok yeni. Şu an her şey yolunda, iyiyiz, güzeliz. Her şey ilk görüşte oldu" ifadelerine yer vermişti.