• 07 Mart 2022 - 13:41 • Son Güncelleme:
Aslı Enver ile Önder Öztarhan ilk kez böyle görüntülendi! Her şey ilk görüşte oldu...
Ünlü oyuncu Aslı Enver, son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Şarkıcı Murat Boz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Enver, bir süredir iş insanı Önder Öztarhan ile birliktelik yaşıyor. Çiftin aşkı sonunda belgelendi. Aslı Enver ile Önder Öztarhan, ilk kez baş başa yemekte görüntülendi.
• 07 Mart 2022 - 13:41 • Son Güncelleme:
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Uzun süre aşk yaşadığı Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönen oyuncu Aslı Enver, Önder Öztarhan ile bir süredir aşk yaşıyor. Çift, ilişkilerini sır gibi saklamaya çalışsa da aşk resmen belgelendi.
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"HER ŞEY İLK GÖRÜŞTE OLDU"
Önder Öztarhan, geçtiğimiz haftalarda 'Magazin Masası' programına yaptığı açıklamada, "Evet, bir ilişki başladı. Daha çok yeni. Şu an her şey yolunda, iyiyiz, güzeliz. Her şey ilk görüşte oldu" ifadelerine yer vermişti.
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