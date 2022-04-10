Aslı Bekiroğlu'ndan sevgili kriteri: “Yabancı damatta olsa…”

Bekiroğlu, "Bugün yine seni gazeteciler sordu" diyerek, Aka'yla sohbet ettiğini belirtti. Kalbinin her zaman açık olduğunu söyleyen oyuncu, "Sevgi dolu bir insanım. Birisinin hayatında olduğu zaman saklamam. Aynı sektörden birisiyle zamanında bir ilişkim vardı. Ben seviyorsam neden zor olsun ki" sözleriyle açıklık getirdi.