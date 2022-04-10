Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinAslı Bekiroğlu'ndan sevgili kriteri: “Yabancı damatta olsa…”
HaberlerMagazin Haberleri Aslı Bekiroğlu'ndan sevgili kriteri: “Yabancı damatta olsa…”
• 10 Nisan 2022 - 13:51 • Son Güncelleme:

Aslı Bekiroğlu'ndan sevgili kriteri: “Yabancı damatta olsa…”

Kubilay Aka ile adı anılan oyuncu Aslı Bekiroğlu, bir erkek arkadaşıyla objektiflere takıldı. Cesur kıyafetiyle dikkat çeken ünlü oyuncu, sevgili kriterini de açıkladı.

• 10 Nisan 2022 - 13:51 • Son Güncelleme:
1Aslı Bekiroğlundan sevgili kriteri: “Yabancı damatta olsa…”
ABONE OL

Aslı Bekiroğlu, Asmalımescit Baylo adlı mekanda erkek arkadaşıyla görüntülendi. Snob Magazin’in haberine göre, giydiği cesur kıyafet ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu, bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı Kubilay Aka ile arkadaş olduklarını ve konuştuklarını söyledi.

2Aslı Bekiroğlundan sevgili kriteri: “Yabancı damatta olsa…”

Bekiroğlu, "Bugün yine seni gazeteciler sordu" diyerek, Aka'yla sohbet ettiğini belirtti. Kalbinin her zaman açık olduğunu söyleyen oyuncu, "Sevgi dolu bir insanım. Birisinin hayatında olduğu zaman saklamam. Aynı sektörden birisiyle zamanında bir ilişkim vardı. Ben seviyorsam neden zor olsun ki" sözleriyle açıklık getirdi.

3Aslı Bekiroğlundan sevgili kriteri: “Yabancı damatta olsa…”

İlişkilerinde kriter olmadığını söyleyen Bekiroğlu, "Hiç tipten yana derdim yok. Zeki ve komik olsun bir de beni sevsin. Karaktere bakarım, yabancı damatta olsa komik zeki ve bana hitap ederse neden olmasın?" şeklinde konuştu.

4Aslı Bekiroğlundan sevgili kriteri: “Yabancı damatta olsa…”

Adı Kubilay Aka ile anılan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, bir erkek arkadaşıyla objektiflere takıldı.

5Aslı Bekiroğlundan sevgili kriteri: “Yabancı damatta olsa…”

Keyfinin yerinde olduğu gözlenen oyuncu, yaptığı danslarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

6Aslı Bekiroğlundan sevgili kriteri: “Yabancı damatta olsa…”

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Aslı Bekiroğlu'ndan sevgili kriteri: “Yabancı damatta olsa…”

Aslı Bekiroğlu'ndan sevgili kriteri: “Yabancı damatta olsa…”

Kerem Bürsin Hande Erçel'i çabuk unuttu! İşte yeni aşkı...

Kerem Bürsin Hande Erçel'i çabuk unuttu! İşte yeni aşkı...

Ceren Moray: "Fransa'daki sinema sektörüyle görüşmelere başladım"

Ceren Moray: "Fransa'daki sinema sektörüyle görüşmelere başladım"

Trans birey olduğunu açıklayan Ahmet Melih Yılmaz: Dudaklarımı yaptırmak zorunda değilim

Trans birey olduğunu açıklayan Ahmet Melih Yılmaz: Dudaklarımı yaptırmak zorunda değilim