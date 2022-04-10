• 10 Nisan 2022 - 13:51 • Son Güncelleme:
Aslı Bekiroğlu'ndan sevgili kriteri: “Yabancı damatta olsa…”
Kubilay Aka ile adı anılan oyuncu Aslı Bekiroğlu, bir erkek arkadaşıyla objektiflere takıldı. Cesur kıyafetiyle dikkat çeken ünlü oyuncu, sevgili kriterini de açıkladı.
• 10 Nisan 2022 - 13:51 • Son Güncelleme:
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Aslı Bekiroğlu, Asmalımescit Baylo adlı mekanda erkek arkadaşıyla görüntülendi. Snob Magazin’in haberine göre, giydiği cesur kıyafet ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu, bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı Kubilay Aka ile arkadaş olduklarını ve konuştuklarını söyledi.
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Bekiroğlu, "Bugün yine seni gazeteciler sordu" diyerek, Aka'yla sohbet ettiğini belirtti. Kalbinin her zaman açık olduğunu söyleyen oyuncu, "Sevgi dolu bir insanım. Birisinin hayatında olduğu zaman saklamam. Aynı sektörden birisiyle zamanında bir ilişkim vardı. Ben seviyorsam neden zor olsun ki" sözleriyle açıklık getirdi.
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