• 22 Şubat 2022 - 15:46 • Son Güncelleme:
Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka aşk mı yaşıyor? Çağrı Telkıvıran'dan flaş hamle...
Geçtiğimiz günlerde final yapan 'Maske Kimsin Sen' yarışmasında yer alan ünlü oyuncular Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka'nın, sürpriz bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Yarışmanın jüri üyelerinden Doğu Demirkol'un yayınladığı videoda, ikili el ele görüntülenmesi kafaları karıştırdı.
• 22 Şubat 2022 - 15:46 • Son Güncelleme:
1
Ünlü isimlerin kostümler içinde şarkı söylediği ve jüri üyelerinin de maskenin altındaki ismi tahmin etmeye çalıştığı yarışmanın 'Kuzgun' ve 'Ördek'i Kubilay Aka ile Aslı Bekiroğlu'nun, çekimler sırasında yakınlaştığı ileri sürüldü.
3
4
FARK EDİNCE PANİK OLDULAR
Birkaç saniye sonra Aslı Bekiroğlu ve Kubilay Aka, el ele arkadaşlarının yanına geldi.
6
7
Uzun zamandır müzisyen Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşayan Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde "Ayrıldınız mı?" sorusuna, "Her şey yolunda" yanıtını vermişti.
8
BEKİROĞLU'NU SİLDİ, TAKİPTEN ÇIKTI!
Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından gözlerin çevrildiği Telkıvıran'ın, oyuncu sevgilisiyle olan tüm fotoğraflarını silip, sosyal medyada takipten çıkması dikkat çekti.