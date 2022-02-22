Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka aşk mı yaşıyor? Çağrı Telkıvıran'dan flaş hamle...

15 GÜNDÜR SOĞUK RÜZGARLAR!

2. Sayfa sunucularının aktardığı bilgilere göre; Bekiroğlu, Telkıvıran'la iletişimini birden kesiyor. Aralarında ayrılık konuşması olmayan ikili, 15 gündür hiç görüşmüyor ve konuşmuyor. Çağrı, dün akşam saatlerinde yakınlaşmadan haberdar oluyor.