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MagazinAslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka aşk mı yaşıyor? Çağrı Telkıvıran'dan flaş hamle...
HaberlerMagazin Haberleri Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka aşk mı yaşıyor? Çağrı Telkıvıran'dan flaş hamle...
• 22 Şubat 2022 - 15:46 • Son Güncelleme:

Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka aşk mı yaşıyor? Çağrı Telkıvıran'dan flaş hamle...

Geçtiğimiz günlerde final yapan 'Maske Kimsin Sen' yarışmasında yer alan ünlü oyuncular Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka'nın, sürpriz bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Yarışmanın jüri üyelerinden Doğu Demirkol'un yayınladığı videoda, ikili el ele görüntülenmesi kafaları karıştırdı.

• 22 Şubat 2022 - 15:46 • Son Güncelleme:
1Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka aşk mı yaşıyor Çağrı Telkıvırandan flaş hamle...
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Ünlü isimlerin kostümler içinde şarkı söylediği ve jüri üyelerinin de maskenin altındaki ismi tahmin etmeye çalıştığı yarışmanın 'Kuzgun' ve 'Ördek'i Kubilay Aka ile Aslı Bekiroğlu'nun, çekimler sırasında yakınlaştığı ileri sürüldü.

2GÖRÜNTÜLER ELE VERDİ

GÖRÜNTÜLER ELE VERDİ!

tv8'de ekranlara gelen '2. Sayfa' programında yer alan habere göre; set dışına da taşınan Aslı Bekiroğlu-Kubilay Aka yakınlaşması sonrası 26 yaşındaki güzel oyuncunun ilişkisi bitti.

3Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka aşk mı yaşıyor Çağrı Telkıvırandan flaş hamle...

Yarışmanın final gecesinin hemen ardından ünlü oyuncular setten birlikte çıktı. Metin Özülkü ve Doğu Demirkol'un telefonla kaydettiği görüntünün kadrajına ilk olarak yarışmacı Burcu Özberk ve jüri Alican Yücesoy girdi. İki arkadaş, kol kola yürüyordu.

4FARK EDİNCE PANİK OLDULAR

FARK EDİNCE PANİK OLDULAR

Birkaç saniye sonra Aslı Bekiroğlu ve Kubilay Aka, el ele arkadaşlarının yanına geldi.

5Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka aşk mı yaşıyor Çağrı Telkıvırandan flaş hamle...

Video çekildiğini fark edince eller hemen ayrıldı ama görüntü akıllarda soru işareti bıraktı.

615 GÜNDÜR SOĞUK RÜZGARLAR

15 GÜNDÜR SOĞUK RÜZGARLAR!

2. Sayfa sunucularının aktardığı bilgilere göre; Bekiroğlu, Telkıvıran'la iletişimini birden kesiyor. Aralarında ayrılık konuşması olmayan ikili, 15 gündür hiç görüşmüyor ve konuşmuyor. Çağrı, dün akşam saatlerinde yakınlaşmadan haberdar oluyor.

7Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka aşk mı yaşıyor Çağrı Telkıvırandan flaş hamle...

Uzun zamandır müzisyen Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşayan Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde "Ayrıldınız mı?" sorusuna, "Her şey yolunda" yanıtını vermişti.

8BEKİROĞLUNU SİLDİ, TAKİPTEN ÇIKTI

BEKİROĞLU'NU SİLDİ, TAKİPTEN ÇIKTI!

Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından gözlerin çevrildiği Telkıvıran'ın, oyuncu sevgilisiyle olan tüm fotoğraflarını silip, sosyal medyada takipten çıkması dikkat çekti.

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