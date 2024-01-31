Askerlik yerleri yarın saat kaçta açıklanacak? 1 Şubat askerlik sınıflandırma sonuçları belli oldu mu, askerlik yerleri açıklandı mı 2024? MSB askerlik sınıflandırma sonucu
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü duyurusuyla 2024 askerlik sevk tarihleri takvimi ile askerlik yerleri belli olacak. MSB 2024 Şubat ayı askerlik sınıflandırma sonuçları için araştırmalar hızlandı. Peki, 2024 Şubat ayı askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik sınıflandırma sonuçları en zaman belli olur, askerlik yerleri yarın saat kaçta açıklanacak?
• 31 Ocak 2024 - 16:29 • Son Güncelleme:
• 31 Ocak 2024 - 16:29 • Son Güncelleme: