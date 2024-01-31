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GündemAskerlik yerleri yarın saat kaçta açıklanacak? 1 Şubat askerlik sınıflandırma sonuçları belli oldu mu, askerlik yerleri açıklandı mı 2024? MSB askerlik sınıflandırma sonucu
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Askerlik yerleri yarın saat kaçta açıklanacak? 1 Şubat askerlik sınıflandırma sonuçları belli oldu mu, askerlik yerleri açıklandı mı 2024? MSB askerlik sınıflandırma sonucu

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü duyurusuyla 2024 askerlik sevk tarihleri takvimi ile askerlik yerleri belli olacak. MSB 2024 Şubat ayı askerlik sınıflandırma sonuçları için araştırmalar hızlandı. Peki, 2024 Şubat ayı askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik sınıflandırma sonuçları en zaman belli olur, askerlik yerleri yarın saat kaçta açıklanacak?

• 31 Ocak 2024 - 16:29 • Son Güncelleme:
• 31 Ocak 2024 - 16:29 • Son Güncelleme:
1Askerlik yerleri yarın saat kaçta açıklanacak 1 Şubat askerlik sınıflandırma sonuçları belli oldu mu, askerlik yerleri açıklandı mı 2024 MSB askerlik sınıflandırma sonucu

Askerlik yerleri yarın saat kaçta açıklanacak, 1 Şubat askerlik sınıflandırma sonuçları belli oldu mu? Silahaltına alınacak olan yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri e-Devlet üzerinden yayınlanacak. İşte e-devlet askerlik yeri sorgulama ekranı ile MSB 2024 Şubat ayı askerlik sınıflandırma sonuçları detayları…

2ŞUBAT ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK

ŞUBAT ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

MSB'nin yaptığı açıklama şu şekilde; "Şubat 2024 sınıflandırma sonuçlarının 01 Şubat 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

3Askerlik yerleri yarın saat kaçta açıklanacak 1 Şubat askerlik sınıflandırma sonuçları belli oldu mu, askerlik yerleri açıklandı mı 2024 MSB askerlik sınıflandırma sonucu

Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir."

4ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Er adayları celp dönemlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler. T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan er adayları hizmet adını yazarak yer bilgisini görüntüleyebilecek.

5Askerlik yerleri yarın saat kaçta açıklanacak 1 Şubat askerlik sınıflandırma sonuçları belli oldu mu, askerlik yerleri açıklandı mı 2024 MSB askerlik sınıflandırma sonucu

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

62024 MSB SEVK TARİHLERİ

2024 MSB SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri şu şekilde;

- Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 08 Şubat 2024

- Er (2’nci Grup) 07 Mart 2024

- Er (3’üncü Grup) 18 Nisan 2024

7Askerlik yerleri yarın saat kaçta açıklanacak 1 Şubat askerlik sınıflandırma sonuçları belli oldu mu, askerlik yerleri açıklandı mı 2024 MSB askerlik sınıflandırma sonucu

6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

7.Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

8Askerlik yerleri yarın saat kaçta açıklanacak 1 Şubat askerlik sınıflandırma sonuçları belli oldu mu, askerlik yerleri açıklandı mı 2024 MSB askerlik sınıflandırma sonucu

8. Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

9. Yükümlüler, askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere, sivil hayatta kullandıkları cep telefonu hatlarını, silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir.

9Askerlik yerleri yarın saat kaçta açıklanacak 1 Şubat askerlik sınıflandırma sonuçları belli oldu mu, askerlik yerleri açıklandı mı 2024 MSB askerlik sınıflandırma sonucu

10. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.