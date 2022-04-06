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MagazinAşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten mini şortlu pozlar!
HaberlerMagazin Haberleri Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten mini şortlu pozlar!
• 06 Nisan 2022 - 12:19 • Son Güncelleme:

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten mini şortlu pozlar!

Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, oyunculuk kariyeri boyunca birçok yapımda rol aldı. Hem kariyeri hem de sosyal medya pozlarıyla gündeme gelen Burcu Özberk'in mini şortlu fotoğrafı olay oldu.

• 06 Nisan 2022 - 12:19 • Son Güncelleme:
1Aşk Mantık İntikamın Esrası Burcu Özberkten mini şortlu pozlar
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Muhteşem Yüzyıl, Güneşin Kızları, Şahane Damat gibi dizilerde de rol alan Burcu Özberk, ekranlarının aranan oyuncularından biri oldu. Kariyerinin yanı sıra Burcu Özberk'in sosyal medya paylaşımları da dikkat çekiyor.

2BURCU ÖZBERKTEN MİNİ ŞORTLU POZ

BURCU ÖZBERK'TEN MİNİ ŞORTLU POZ

Ünlü oyuncu Burcu Özberk cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

3Aşk Mantık İntikamın Esrası Burcu Özberkten mini şortlu pozlar

Mini etekli pozunu Instagram hesabından yayınlayan Burcu Özberk kısa sürede binlerce beğeni aldı.

4Aşk Mantık İntikamın Esrası Burcu Özberkten mini şortlu pozlar

Özberk'in o pozuna, "Yandı buralar", "Bu ne güzellik", "Şaka mısın?" gibi yorumlar yapıldı.

5Aşk Mantık İntikamın Esrası Burcu Özberkten mini şortlu pozlar

Burcu Özberk cesur ve dekolteli pozlarını sosyal medya hesabından yayınlıyor.

6Aşk Mantık İntikamın Esrası Burcu Özberkten mini şortlu pozlar

32 yaşındaki ünlü oyuncu Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

7Aşk Mantık İntikamın Esrası Burcu Özberkten mini şortlu pozlar

İlk kez 2013'te Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ekran önü oyunculuk deneyimi edindi.

8Aşk Mantık İntikamın Esrası Burcu Özberkten mini şortlu pozlar

8.9 milyon takipçisi olan Özberk'in Instagram paylaşımları...

9Aşk Mantık İntikamın Esrası Burcu Özberkten mini şortlu pozlar
10Aşk Mantık İntikamın Esrası Burcu Özberkten mini şortlu pozlar
11Aşk Mantık İntikamın Esrası Burcu Özberkten mini şortlu pozlar

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