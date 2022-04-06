• 06 Nisan 2022 - 12:19 • Son Güncelleme:
Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten mini şortlu pozlar!
Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, oyunculuk kariyeri boyunca birçok yapımda rol aldı. Hem kariyeri hem de sosyal medya pozlarıyla gündeme gelen Burcu Özberk'in mini şortlu fotoğrafı olay oldu.
• 06 Nisan 2022 - 12:19 • Son Güncelleme:
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Muhteşem Yüzyıl, Güneşin Kızları, Şahane Damat gibi dizilerde de rol alan Burcu Özberk, ekranlarının aranan oyuncularından biri oldu. Kariyerinin yanı sıra Burcu Özberk'in sosyal medya paylaşımları da dikkat çekiyor.