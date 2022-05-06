Aşk Adası'na gitmeye hazırlanan Ekin-Su Cülcüloğlu Jack Grealish'in ilgisini çekti!

• 06 Mayıs 2022 - 15:41 • Son Güncelleme:
Aşk Adası'na gitmeye hazırlanan Ekin-Su Cülcüloğlu Jack Grealish'in ilgisini çekti!
İngiltere’nin popüler izdivaç programı olan Love Island'a katılmaya hazırlanan oyuncu Ekin-Su Cülcüloğlu ünlü futbolcu Jack Grealish'in dikkatini çekti. Futbolcu, güzel oyuncunun paylaşımlarını beğeni yağmuruna tuttu.
• 06 Mayıs 2022 - 15:41 • Son Güncelleme:
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta yıldızı parlayan güzel oyuncu Ekin-Su Cülcüloğlu iddialı bir karar verdi. Oyuncu, 6 Haziran'da "Love Island" (Aşk Adası) adlı flört yarışmasına katılacak. 6 Haziran Pazartesi günü program başladığında villaya ayak basacak olan Ekin-Su Cülcüloğlu'nun erotik anlarıyla gündeme gelen programda ne yapacağı merak edilirken ünlü futbolcudan bomba bir hamle geldi.
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Manchester City'de forma giyen futbolcu Jack Grealish, oyuncu Ekin-Su Cülcüloğlu'nu haberlerin ardından güzel oyuncuyu yakın takibe aldı.
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