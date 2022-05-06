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MagazinAşk Adası'na gitmeye hazırlanan Ekin-Su Cülcüloğlu Jack Grealish'in ilgisini çekti!
HaberlerMagazin Haberleri Aşk Adası'na gitmeye hazırlanan Ekin-Su Cülcüloğlu Jack Grealish'in ilgisini çekti!
• 06 Mayıs 2022 - 15:41 • Son Güncelleme:

Aşk Adası'na gitmeye hazırlanan Ekin-Su Cülcüloğlu Jack Grealish'in ilgisini çekti!

İngiltere’nin popüler izdivaç programı olan Love Island'a katılmaya hazırlanan oyuncu Ekin-Su Cülcüloğlu ünlü futbolcu Jack Grealish'in dikkatini çekti. Futbolcu, güzel oyuncunun paylaşımlarını beğeni yağmuruna tuttu.

• 06 Mayıs 2022 - 15:41 • Son Güncelleme:
1Aşk Adasına gitmeye hazırlanan Ekin-Su Cülcüloğlu Jack Grealishin ilgisini çekti
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta yıldızı parlayan güzel oyuncu Ekin-Su Cülcüloğlu iddialı bir karar verdi. Oyuncu, 6 Haziran'da "Love Island" (Aşk Adası) adlı flört yarışmasına katılacak. 6 Haziran Pazartesi günü program başladığında villaya ayak basacak olan Ekin-Su Cülcüloğlu'nun erotik anlarıyla gündeme gelen programda ne yapacağı merak edilirken ünlü futbolcudan bomba bir hamle geldi.

2Aşk Adasına gitmeye hazırlanan Ekin-Su Cülcüloğlu Jack Grealishin ilgisini çekti

Manchester City'de forma giyen futbolcu Jack Grealish, oyuncu Ekin-Su Cülcüloğlu'nu haberlerin ardından güzel oyuncuyu yakın takibe aldı.

3Aşk Adasına gitmeye hazırlanan Ekin-Su Cülcüloğlu Jack Grealishin ilgisini çekti

Grealihs, şimdilerde İngiltere'de yayınlanan "Love Island" (Aşk Adası) adlı yarışma programına dahil olmaya hazırlanan Cülcüloğlu'nun Instagram paylaşımlarını beğenerek, yakayı ele verdi.

4Aşk Adasına gitmeye hazırlanan Ekin-Su Cülcüloğlu Jack Grealishin ilgisini çekti

Oyuncuya yakın bir kaynak, Daily Mail'e, "Ekin çok dikkatli. Daha önce birçok ünlü hayranı oldu ama Jack'in resimlerini beğendiğini görmekten oldukça mutlu oldu. Çok yakışıklı bir adam!" açıklamasını yapmıştı.

5Aşk Adasına gitmeye hazırlanan Ekin-Su Cülcüloğlu Jack Grealishin ilgisini çekti

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