'Asırlardır böyle bir şey yaşamadık' Trabzon'u heyelan vurdu, toprak su gibi aktı

Heyelanlı alandaki evlerde kimse yoktu. Her gün gelip orada çalışıyorlardı; şans eseri o gün orada değillerdi. En büyük tesellimiz, bu oldu. Evlerden biri heyelanla yıkıldı. Diğeri ise kullanılamaz hale geldi. AFAD ekipleri buraya kesinlikle girilmemesi gerektiğini söyledi. Heyelan dereye doğru akmaya devam ediyor. Tıkanan menfezleri açmak için iş makineleri çalışıyor. İlerideki farklı yolu bu güzergaha bağlayarak ulaşımı geçici olarak sağlayacağız" dedi.