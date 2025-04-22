'Asırlardır böyle bir şey yaşamadık' Trabzon'u heyelan vurdu, toprak su gibi aktı
Trabzon'un Düzköy ilçesinde meydana gelen heyelanda tek katlı boş ev yıkıldı. Heyelanlı bölgede sis nedeniyle tehlikeden haberdar olmayan çevredekiler, yaşanan ikinci heyelanda mahalle halkı ve jandarma ekip otosu sireninden yapılan sesli uyarılar sonucu güvenli bölgeye geçti; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Mahallede oturan Oktay Karabulut, jandarma ekiplerinin anons ve sirenlerle uyarılarda bulunduğunu anlatarak, "Çok yağmur yağdı ama asırlardır bu bölgede böyle bir olay yaşamadık. O yüzden bu duruma hayret ediyorum. Komşumuzun evi yıkıldı; çok şükür ki can kaybımız yok. Burası, yoğun kullanılan bir ana yol ve yaylaya çıkan bir yoldu. Böyle bir şey ummazdık. Jandarma siren sesiyle vatandaşlarımızı uyarınca şans eseri kurtuldular" diye konuştu.
Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/DÜZKÖY (Trabzon), (DHA)-
• 22 Nisan 2025 - 11:13 • Son Güncelleme:
Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/DÜZKÖY (Trabzon), (DHA)-
• 22 Nisan 2025 - 11:13 • Son Güncelleme: