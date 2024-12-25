Asgari ücret belli oldu kiralık ilanlarda zam tartışması başladı!

‘710 BİN İLANDAN 205 BİNİ KİRALIK’
Sayısal anlamda ifade etmek gerekirse Türkiye’de kasım itibarıyla 710 bine yakın konut ilanı söz konusu. Bu 710 bine yakın konut ilanından yaklaşık 505 bini satılık iken, 205 bini de kiralık ilanlardan oluşuyor. Bu sadece bir portaldaki ilan ancak sayısal anlamda bize bir ölçüt veriyor.
‘KIŞIN İNSANLAR KİRALAMA YAPMIYOR’
Geçen yıl mayıs ayında 132 bin kiralık konut varken, bu artık öyle bir noktaya vardı ki 205 binlere ulaştık. Kiralık daire sayısı her geçen gün artıyor. Mevsimsel etkiler nedeniyle daire kiralamaları da yavaşladı. Kış mevsimi geldiği için bu sezonda insanlar elzem bir durum yoksa konutlarını değiştirme tarafında olmuyorlar.