Asgari ücret belli oldu kiralık ilanlarda zam tartışması başladı!

KRİTİK TARİH 1 OCAK: FİYATLARDA KISMEN DÜŞÜŞ OLABİLİR





İlan fiyatlarında kısmen biraz daha düşüş olacağına inanıyorum. 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kiralık ilanlarda elektronik ilan doğrulama sistemine ilişkin düzenleme başlayacak. Mal sahibi kendi taşınmazını kiraya vermek istiyorsa e-Devlet üzerinden ya kendisi ilan girecek ya da ilan verme iznini bir emlak işletmesine devredecek.



Kiralık dairelerde fiyatı belirleyen unsur şüphesiz arz ve taleptir. Kiraların bu dönemde artmasının en önemli nedeni ise yüzde 25 kira sınırlaması nedeniyle önden fiyatlanan dairelerdi. İkinci olarak yaklaşık 1 milyon TL mevduatı olan birine aylık 40 bin TL verdiğinizde bu kişi faizden elde ettiği gelirle istediği evi neredeyse tutabilir hale geldi. Faizler arttıkça konut satışına talep azaldı. Bunlar hep kiralık dairede bir talep oluşturdu ve bu talep nedeniyle kira fiyatları 2-3 yılda yüksek seviyelere çıktı. Artık normalleşme döneminin başındayız.