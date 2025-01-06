Aşçı adayı lise öğrencileri günde 10 bin kişi için yemek hazırlıyor

“Usta-çırak ilişkisi ile sektöre kalifiye eleman yetiştiriyoruz”
Okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Şefi Ayhan Kaya da, “Okulumuz elektrik, makine, yiyecek ve içecek bölümü olmak üzere 3 alandan oluşmaktadır. Yiyecek içecek alanında kamu kurumlarına belli saatlerde yemek yapıp gönderiyoruz. Aynı zamanda sektör için aşçı yetiştiriyoruz. Sektörün ara eleman ihtiyacını gidermiş oluyoruz. Günlük 10 bin kişi için yemek hazırlıyoruz. Yemek bölümünün yanı sıra tatlı bölümümüzde var. Bu bölümde 60 öğrencimiz var. 3 tane de öğretmen var. Sürekli öğrencilerin eğitimleriyle ilgileniyoruz. Profesyonel aşçılarımız da var” diye konuştu.Bölüm öğrencileri de aldıkları eğitimden memnun olduklarını, aldıkları eğitim sayesinde hem meslek öğrendiklerini hem de aile bütçelerine katkıda bulunduklarını belirterek, eğitimle birlikte meslek hayatının içerisinde oldukları için mutlu olduklarını ve gelecekte iyi bir aşçı olmayı hedeflediklerini dile getirdi.