Aşçı adayı lise öğrencileri günde 10 bin kişi için yemek hazırlıyor

“Günlük 10 bin kişi için yemek hazırlıyoruz”

Adeta bir yemek fabrikası gibi günde 10 bin kişi için çeşit çeşit lezzetli yemeğin hazırlandığı lisenin öğrencilerinin bu başarısı herkes tarafından takdir ediliyor. Okul Müdürü Adem Kurt, okulun yemekhanesinde öğrenciler tarafından her gün 10 bin kişi için birbirinden lezzetli yemeklerin hazırlandığını söyledi. Öğrencilerin mesleki eğitim sayesinde mesleklerini uygulamalı öğrendiğini dile getiren Kurt, “Döner sermaye işletmesi kapsamında öğrencilerimizle birlikte hem uygulamalı eğitim yapıyoruz hem de üretilen yemekleri kamu kurumlarına öğle yemeği olarak veriyoruz. Günlük 10 bin kişi için yemek hazırlıyoruz. Mutfağımızın kapasitesi 30 bine kadar çıkabiliyor. Çocuklarımız okulumuzdan mezun olduktan sonra kamu veya özel sektördeki yemek firmalarında iş sahibi olabiliyorlar. Kendi iş yerlerini de açabiliyorlar. Bu şekilde hem uygulamalı olarak meslek öğreniyorlar hem de çocuklarımız döner sermayeden belli bir ücret alarak bu süreçte harçlıklarını çıkartıyorlar ve aile bütçelerine de katkıda bulunuyorlar” dedi.