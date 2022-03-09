'Asbest' ölüm saçıyor! 100 bin kişi kanser riski taşıyor! Tek tek tespit edildi...

'AKCİĞERDE BİRÇOK HASTALIĞA YOL AÇIYOR'

Prof. Dr. Lütfi Çöplü, asbestin ısıya ve aşınmaya çok dayanıklı madde olduğunu ve bu nedenle eski yıllarda özellikle köy evlerinin yapımında kullanıldığını söyledi. Çöplü, "Asbest lifsel yapıda bir madde. Yani uzun çubuklar şeklinde olan ve dokunulduğu zaman yün hissi veren bir madde. Bu madde Anadolu'da çok eskiden beri biliniyor. Buna 'ak toprak' ya da 'çorak toprak' ismi de verilir fakat bu madde solunduğu zaman akciğerde birçok hastalığa yol açıyor.