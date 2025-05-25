Artvinli kadın ailesi için üretim yapmaya başladı! Şimdi şehir dışına satıyor
Artvin'in Şavşat ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Elif Kör, erkek işi denilen meslekte büyük başarı elde etti. Tamamen fiziksel bir çaba gerektiren arıcılığa 2 kovanla başlayan Elif Kör, elde ettiği önemli verimle kovan sayısını 70'e çıkardı. Arıcılığa çocuğuna doğal bal yedirmek için yaptığı araştırmaların sonunda başladığını ifade eden Elif Kör, 'Ürettiğim balı sofraya koymanın verdiği mutlulukla arıcılığı geliştirdim. Kovan sayımı her yıl artırdım. İki kovanla başladığım bu serüvende 70 kovana ulaştım. Arıcılık zor ve meşakkatli bir iş, beden gücü gerektiriyor. Arılığımda her şeyi tek başıma yapıyorum' dedi. İşte örnek bir projeye imza atan Elif Kör'ün başarı hikayesi...
AA
• 25 Mayıs 2025 - 12:32 • Son Güncelleme:
AA
• 25 Mayıs 2025 - 12:32 • Son Güncelleme: