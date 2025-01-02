Artvin'de neler oluyor? Son 5 yılda 500'den fazla doğal afet! Vali turan Ergün soruları cevapladı
Heyelan ve kaya düşme vakalarının sıkça yaşandığı Artvin'de, son 5 yılda sel, taşkın, çığ düşmesi, toprak kayması gibi 500'ü aşkın doğal afet meydana geldi. Artvin Valisi Turan Ergün, 'Artvin'de sürekli afet yaşanıyor. Artvin, afetselliği gerçekten yüksek bir il. Artvin'in hem coğrafyası hem iklimi buna müsait; dolayısıyla bu afetleri sıkça yaşıyoruz'. dedi.
Nusret DURUR/ARTVİN, (DHA)-
• 02 Ocak 2025 - 10:32 • Son Güncelleme:
Nusret DURUR/ARTVİN, (DHA)-
• 02 Ocak 2025 - 10:32 • Son Güncelleme: