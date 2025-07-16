Artık her şey Kayseri'ye göre ayarlanacak! Taşhan bölgesinde ortaya çıktı
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan Taşhan bölgesinin yapılan yaş tayini ile lokalitenin tam yaşının 7.7 milyon yıl olduğu belirlendi.
Yaş tayininin radyometrik ve nokta atışı olduğunu söyleyen Taşhan Kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, "2018 yılından beri sürdürüyoruz buradaki çalışmaları. Bu sene şu an kesin bilgi vermek istemiyorum ama büyük buluşlarımız olabilir."
"Üzerinde çalıştığımız çok önemli buluntularımız var. Birkaç ay önce bir yayınımız çıktı. Bu bölgenin yaş tayini yapıldı. Bu radyometrik bir yaş tayini nokta atışı. Bu çok önemli çünkü Anadolu’daki bu fosil lokalitelerinin de yaş tayini yapma imkanı yok. Bizim de şansımız bu fosilli bölgenin tüf üzerine yerleşmesi. Çünkü volkanik kayaçlardan bu yaş tayinini yapabiliyoruz."
"Böylelikle de bu bölgenin nokta atışı yaşını biliyoruz, 7.7 milyon yıl. Artık Anadolu’daki diğer lokaliteler bize göre konumlanacak ve Kayseri bu anlamda bir referans lokalitesi olacak" dedi.
Prof. Dr. Başoğlu, alanda asıl amacın primatlara ulaşmak olduğunu söyleyerek, "Aslında burada bulduğumuz bütün geçmişte yaşamış canlı örnekleri bizim için çok önemli. Bunlara bitkileri bile dahil ediyoruz. Fakat buradaki asıl amacımız bir primat buluntusuna ulaşmak."
" Primat faunası özellikle bu bölgeye çok yakın. Yaş olarak da çok yakın. Önemli buluntular elde edeceğimizi umuyorum. Buradan bu zamana kadar bin 500 - 2 bine yakın belki de daha fazla örnek çıkmıştır. Daha numara vermediklerimiz de var çünkü. Ben doğal miras çalışmalarına çok önem veriyorum. Doğal miraslarımız çok önemli. Bu konuda da tam bilinçlenmiş değiliz. "
"Nasıl korunması gerektiğini bilmiyoruz. Aslında bu çok önemli ve Kayseri’de bu noktada çok önemli bir merkez. Yani bizim bunları tespit edip, tanıtıp, koruyarak gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor ki fosil yataklarımız da en önemli doğal miraslarımızdan birisi" ifadelerini kullandı.