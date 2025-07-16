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Artık her şey Kayseri'ye göre ayarlanacak! Taşhan bölgesinde ortaya çıktı

16.07.2025 - 15:54Güncellenme Tarihi:

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan Taşhan bölgesinin yapılan yaş tayini ile lokalitenin tam yaşının 7.7 milyon yıl olduğu belirlendi.

1Artık her şey Kayseri'ye göre ayarlanacak! Taşhan bölgesinde ortaya çıktı

Konuyla ilgili açıklama yapan Taşhan Kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, "Artık Anadolu’daki diğer lokaliteler bize göre konumlanacak ve Kayseri bu anlamda bir referans lokalitesi olacak" dedi.

2Artık her şey Kayseri'ye göre ayarlanacak! Taşhan bölgesinde ortaya çıktı

Yaş tayininin radyometrik ve nokta atışı olduğunu söyleyen Taşhan Kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, "2018 yılından beri sürdürüyoruz buradaki çalışmaları. Bu sene şu an kesin bilgi vermek istemiyorum ama büyük buluşlarımız olabilir."

3Artık her şey Kayseri'ye göre ayarlanacak! Taşhan bölgesinde ortaya çıktı

"Üzerinde çalıştığımız çok önemli buluntularımız var. Birkaç ay önce bir yayınımız çıktı. Bu bölgenin yaş tayini yapıldı. Bu radyometrik bir yaş tayini nokta atışı. Bu çok önemli çünkü Anadolu’daki bu fosil lokalitelerinin de yaş tayini yapma imkanı yok. Bizim de şansımız bu fosilli bölgenin tüf üzerine yerleşmesi. Çünkü volkanik kayaçlardan bu yaş tayinini yapabiliyoruz."

4Artık her şey Kayseri'ye göre ayarlanacak! Taşhan bölgesinde ortaya çıktı

"Böylelikle de bu bölgenin nokta atışı yaşını biliyoruz, 7.7 milyon yıl. Artık Anadolu’daki diğer lokaliteler bize göre konumlanacak ve Kayseri bu anlamda bir referans lokalitesi olacak" dedi.

5Artık her şey Kayseri'ye göre ayarlanacak! Taşhan bölgesinde ortaya çıktı

Prof. Dr. Başoğlu, alanda asıl amacın primatlara ulaşmak olduğunu söyleyerek, "Aslında burada bulduğumuz bütün geçmişte yaşamış canlı örnekleri bizim için çok önemli. Bunlara bitkileri bile dahil ediyoruz. Fakat buradaki asıl amacımız bir primat buluntusuna ulaşmak."

6Artık her şey Kayseri'ye göre ayarlanacak! Taşhan bölgesinde ortaya çıktı

" Primat faunası özellikle bu bölgeye çok yakın. Yaş olarak da çok yakın. Önemli buluntular elde edeceğimizi umuyorum. Buradan bu zamana kadar bin 500 - 2 bine yakın belki de daha fazla örnek çıkmıştır. Daha numara vermediklerimiz de var çünkü. Ben doğal miras çalışmalarına çok önem veriyorum. Doğal miraslarımız çok önemli. Bu konuda da tam bilinçlenmiş değiliz. "

7Artık her şey Kayseri'ye göre ayarlanacak! Taşhan bölgesinde ortaya çıktı

"Nasıl korunması gerektiğini bilmiyoruz. Aslında bu çok önemli ve Kayseri’de bu noktada çok önemli bir merkez. Yani bizim bunları tespit edip, tanıtıp, koruyarak gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor ki fosil yataklarımız da en önemli doğal miraslarımızdan birisi" ifadelerini kullandı.