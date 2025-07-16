Artık her şey Kayseri'ye göre ayarlanacak! Taşhan bölgesinde ortaya çıktı

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" Primat faunası özellikle bu bölgeye çok yakın. Yaş olarak da çok yakın. Önemli buluntular elde edeceğimizi umuyorum. Buradan bu zamana kadar bin 500 - 2 bine yakın belki de daha fazla örnek çıkmıştır. Daha numara vermediklerimiz de var çünkü. Ben doğal miras çalışmalarına çok önem veriyorum. Doğal miraslarımız çok önemli. Bu konuda da tam bilinçlenmiş değiliz. "