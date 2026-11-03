Aroması ve kokusuyla öne çıkan Bodrum'un coğrafi işaretli yerel değeri yeşil Bodrum mandalini rotasını Amerika'ya çevirdi

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Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ziraat Mühendisi Ercan Pehlivan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Bodrum'un bahçelerinden Miami'ye uzanan bu yolculuğun, yalnızca bir ürünün ihracatını değil, üreticinin emeğini ve Bodrum'un tarımsal mirasının dünyaya tanıtılmasını da temsil ettiğini belirtti.