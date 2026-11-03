Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAroması ve kokusuyla öne çıkan Bodrum'un coğrafi işaretli yerel değeri yeşil Bodrum mandalini rotasını Amerika'ya çevirdi
HaberlerGündem Haberleri Aroması ve kokusuyla öne çıkan Bodrum'un coğrafi işaretli yerel değeri yeşil Bodrum mandalini rotasını Amerika'ya çevirdi

Aroması ve kokusuyla öne çıkan Bodrum'un coğrafi işaretli yerel değeri yeşil Bodrum mandalini rotasını Amerika'ya çevirdi

03.11.2026 - 19:17Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi

Kendine özgü aroması ve kokusuyla öne çıkan Bodrum'un coğrafi işaretli yerel değeri yeşil Bodrum mandalini, yurt dışında da ilgi görmeye başladı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Aroması ve kokusuyla öne çıkan Bodrum'un coğrafi işaretli yerel değeri yeşil Bodrum mandalini rotasını Amerika'ya çevirdi

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Bodrum Belediye AŞ iş birliğiyle, yeşil Bodrum mandalinine katma değer kazandırma çalışmaları kapsamında yurt dışı endüstriyel pazarı bağlantıları kuruluyor.

2Aroması ve kokusuyla öne çıkan Bodrum'un coğrafi işaretli yerel değeri yeşil Bodrum mandalini rotasını Amerika'ya çevirdi

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci tarafından endüstriyel pazara kazandırılmasına yönelik çalışmalarla öne çıkan yeşil Bodrum mandalini, yurt dışında da ilgi görmeye başladı.

3Aroması ve kokusuyla öne çıkan Bodrum'un coğrafi işaretli yerel değeri yeşil Bodrum mandalini rotasını Amerika'ya çevirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentinde içecek sektöründe faaliyet gösteren Türk firması Drink Salmakis, Bodrum'dan ilk kez yeşil Bodrum mandalini alımı gerçekleştirdi.

4Aroması ve kokusuyla öne çıkan Bodrum'un coğrafi işaretli yerel değeri yeşil Bodrum mandalini rotasını Amerika'ya çevirdi

Mandalinin aroma kaybı yaşamaması için hasat sonrasında, Muğla Bayır'da bulunan Taze Sıkma Meyve Suları firmasında endüstriyel olarak soğuk proseste sıkımı gerçekleştirilen yeşil Bodrum mandalinleri, katkısız olarak dondurulup deniz yoluyla donuk zincirde Amerika'ya gönderildi.

5Aroması ve kokusuyla öne çıkan Bodrum'un coğrafi işaretli yerel değeri yeşil Bodrum mandalini rotasını Amerika'ya çevirdi

Bodrum'un özgün aromasını taşıyan yeşil Bodrum mandalininin, firmanın içecek ve kokteyl karışımlarında kullanılarak Amerika'daki tüketicilerle buluşturulması planlanıyor. Böylece Bodrum'un yerel lezzeti, Bodrum adıyla uluslararası pazara açılacak.

6Aroması ve kokusuyla öne çıkan Bodrum'un coğrafi işaretli yerel değeri yeşil Bodrum mandalini rotasını Amerika'ya çevirdi

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ziraat Mühendisi Ercan Pehlivan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Bodrum'un bahçelerinden Miami'ye uzanan bu yolculuğun, yalnızca bir ürünün ihracatını değil, üreticinin emeğini ve Bodrum'un tarımsal mirasının dünyaya tanıtılmasını da temsil ettiğini belirtti.

7Aroması ve kokusuyla öne çıkan Bodrum'un coğrafi işaretli yerel değeri yeşil Bodrum mandalini rotasını Amerika'ya çevirdi

Atılan bu uluslararası adımla yerel üretimin desteklenmesi, mandalin bahçelerinin korunmasına katkı sağlanması ve yeni ticari iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

8Aroması ve kokusuyla öne çıkan Bodrum'un coğrafi işaretli yerel değeri yeşil Bodrum mandalini rotasını Amerika'ya çevirdi

 

 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi