Aroması ve kokusuyla öne çıkan Bodrum'un coğrafi işaretli yerel değeri yeşil Bodrum mandalini rotasını Amerika'ya çevirdi
Kendine özgü aroması ve kokusuyla öne çıkan Bodrum'un coğrafi işaretli yerel değeri yeşil Bodrum mandalini, yurt dışında da ilgi görmeye başladı.
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Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Bodrum Belediye AŞ iş birliğiyle, yeşil Bodrum mandalinine katma değer kazandırma çalışmaları kapsamında yurt dışı endüstriyel pazarı bağlantıları kuruluyor.
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci tarafından endüstriyel pazara kazandırılmasına yönelik çalışmalarla öne çıkan yeşil Bodrum mandalini, yurt dışında da ilgi görmeye başladı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentinde içecek sektöründe faaliyet gösteren Türk firması Drink Salmakis, Bodrum'dan ilk kez yeşil Bodrum mandalini alımı gerçekleştirdi.
Mandalinin aroma kaybı yaşamaması için hasat sonrasında, Muğla Bayır'da bulunan Taze Sıkma Meyve Suları firmasında endüstriyel olarak soğuk proseste sıkımı gerçekleştirilen yeşil Bodrum mandalinleri, katkısız olarak dondurulup deniz yoluyla donuk zincirde Amerika'ya gönderildi.
Bodrum'un özgün aromasını taşıyan yeşil Bodrum mandalininin, firmanın içecek ve kokteyl karışımlarında kullanılarak Amerika'daki tüketicilerle buluşturulması planlanıyor. Böylece Bodrum'un yerel lezzeti, Bodrum adıyla uluslararası pazara açılacak.
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ziraat Mühendisi Ercan Pehlivan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Bodrum'un bahçelerinden Miami'ye uzanan bu yolculuğun, yalnızca bir ürünün ihracatını değil, üreticinin emeğini ve Bodrum'un tarımsal mirasının dünyaya tanıtılmasını da temsil ettiğini belirtti.
Atılan bu uluslararası adımla yerel üretimin desteklenmesi, mandalin bahçelerinin korunmasına katkı sağlanması ve yeni ticari iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.