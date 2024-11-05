Arnavutköy'de kaybolan iş adamının cesedi bulundu, ortağı tutuklandı
Arnavutköy'de esrarengiz şekilde ortadan kaybolan iş adamı Recep Ataş'in (44) cinayete kurban gittiği belirlendi. İş adamını öldürdüğü tespit edilen ortağı Sedat T. (23) gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Sedat T. "Ona borcum vardı. Ödemem için ısrar edip beni bunaltıyordu. Olayı bu nedenle yaptım. Cesedi ve silahı ormanlık alana attım" dedi. Polis şüphelinin gösterdiği yerde kadavra köpekleriyle yaptığı aramada önce cesedi, ardından olayda kullanılan tabancayı buldu. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ali AKSOYER / İSTANBUL, (DHA)
• 05 Kasım 2024 - 11:32 • Son Güncelleme:
Ali AKSOYER / İSTANBUL, (DHA)
• 05 Kasım 2024 - 11:32 • Son Güncelleme: