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Arnavutköy'de kaybolan iş adamının cesedi bulundu, ortağı tutuklandı

Arnavutköy'de esrarengiz şekilde ortadan kaybolan iş adamı Recep Ataş'in (44) cinayete kurban gittiği belirlendi. İş adamını öldürdüğü tespit edilen ortağı Sedat T. (23) gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Sedat T. "Ona borcum vardı. Ödemem için ısrar edip beni bunaltıyordu. Olayı bu nedenle yaptım. Cesedi ve silahı ormanlık alana attım" dedi. Polis şüphelinin gösterdiği yerde kadavra köpekleriyle yaptığı aramada önce cesedi, ardından olayda kullanılan tabancayı buldu. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ali AKSOYER / İSTANBUL, (DHA)
• 05 Kasım 2024 - 11:32 • Son Güncelleme:
Ali AKSOYER / İSTANBUL, (DHA)
• 05 Kasım 2024 - 11:32 • Son Güncelleme:
1Arnavutköyde kaybolan iş adamının cesedi bulundu, ortağı tutuklandı

Sultangazi Polis merkezine 20 Ekim 2024 tarihinde başvuran Şerif Ataş (48), tekstil işiyle uğraşan kardeşi Recep Ataş'a 19 Ekim 2024 tarihinden beri ulaşamadıklarını, son olarak iş yerinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alamadıklarını söyleyerek yardım istedi. Polis müracaat üzerine harekete geçerek kayıp iş adamını aramaya başladı.

2ORTAĞI BEN DE ONU ARIYORUM DEDİ

ORTAĞI 'BEN DE ONU ARIYORUM' DEDİ

Polis olayla ilgili başlattığı soruşturmada Recep Ataş'ın iş yeri ortağı olduğu öğrenilen Sedat T.'nin bilgisine başvurdu.

3Arnavutköyde kaybolan iş adamının cesedi bulundu, ortağı tutuklandı

Sedat T., öğle saatlerine kadar iş yerinde birlikte olduklarını, daha sonra birlikte dışarı çıktıklarını söyledi. Yolda Recep Ataş'ın bir işi olduğunu söyleyerek araçtan indiğini söyleyen Sedat T., kendisinin de ondan bir daha haber almadığını ve sürekli onu aradığını söyledi.

4POLİS YALANI ORTAYA ÇIKARDI

POLİS YALANI ORTAYA ÇIKARDI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bu ifadedeki detayları incelediğinde bazı çelişkililer olduğunu fark etti. Bunun üzerine başlatılan güvenlik kamera çalışmalarında, yüzlerce saatlik görüntü titizlikle incelendi. Sedat T. ve Recep Ataş'ın 19 Ekim 2024 tarihinde Sedat T.'nin otomobilinin içinde saat 14.30 sıralarında Balaban köyüne gittikleri belirlendi. Bir süre sonra Sedat T.'nin aynı otomobille tek başına Arnavutköy merkeze döndüğü tespit edildi.

5ORTAK GÖZALTINA ALINDI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

ORTAK GÖZALTINA ALINDI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bu gelişme üzerine Sedat T.'yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli önce suçlamaları kabul etmese de daha sonra işlediği cinayeti tüm detayları ile anlattı.

6Arnavutköyde kaybolan iş adamının cesedi bulundu, ortağı tutuklandı

Sedat T., öldürdüğü ortağı Recep Ataş'ın bir süre önce kendisine borç para verdiğini söyledi. Ancak borcu bir türlü geri ödeyemediği için aralarının açıldığını söyleyen Sedat T.'nin "Bu borç yüzünden beni çok sıkıştırıyordu. Beni bunaltmıştı. Sonunda onu öldürüp borçtan da kurtulmayı düşündüm" dediği öğrenildi.

7TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜM

'TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜM'

Olay günü hazırladığı plan gereği onu birlikte dolaşmaya ikna ettiğini anlatan Sedat T. araçta aynı konu yüzünden tartışmaya başlayınca onu tabancayla vurarak öldürdüğünü ardından cesedi Balaman köyü yakınlarında ormanlık alana attığını söyledi.

8CESET KADAVRA KÖPEKLERİ TARAFINDAN BULUNDU

CESET KADAVRA KÖPEKLERİ TARAFINDAN BULUNDU

Bu gelişme üzerine olay yerine götürülen Sedat T., cesedi ve olayda kullandığı silahı attığı yeri polislere gösterdi. Ancak şüpheli yeri tam olarak hatırlayamayınca polisin Kadavra köpekleri devreye girdi. Kısa bir aramanın ardından önce Recep Ataş'ın cesedi, ardından da olayda kullanılan tabanca polis ekipleri tarafından bulundu.

9ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.