Arızalanan otomobilini tamirciye bıraktı, gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı! 'Anahtarı alıp gitti. Arabayı zorla savcılık talimatıyla aldık'
Arıza nedeniyle tamirciye bıraktığı otomobilini, motor ustası Şaban Özdemiroğlu’nun şahsi işlerinde kendi aracıymış gibi kullandığını iddia eden Gürkan Hepkaya şikayetçi oldu. Usta Şaban Özdemiroğlu da kendisine iftira atıldığını öne sürerek Hepkaya hakkında şikayette bulundu.
Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)
• 26 Şubat 2024 - 10:09 • Son Güncelleme:
Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)
• 26 Şubat 2024 - 10:09 • Son Güncelleme: