Arızalanan otomobilini tamirciye bıraktı, gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı! 'Anahtarı alıp gitti. Arabayı zorla savcılık talimatıyla aldık'

Polisleri çağırmış, bana ulaşmaya çalıştı, ben telefonuna bakmadım. Bana iftira atınca daha da muhatap olmadım. İndirim istedi, ben indirim yapmayınca buralara kadar geldi. Tamamen bu iftiradır. Benim bildiğim usta arabayı dener. Gittiğim 2 kilometre yol yani. Uzun mesafeye gitmedim. Arabayı sürerek buradan alıp gitti. Ben de iftira attığı için şikayetçi oldum. Ben burada düzgün bir esnafım. Kimse bana çamur atamaz” dedi. (DHA)