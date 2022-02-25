Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinArda Kural ile Yıldız Asyalı 24 yıl sonra bir arada!
HaberlerMagazin Haberleri Arda Kural ile Yıldız Asyalı 24 yıl sonra bir arada!
• 25 Şubat 2022 - 12:30 • Son Güncelleme:

Arda Kural ile Yıldız Asyalı 24 yıl sonra bir arada!

Bir dönem büyük aşk yaşadığı Yıldız Asyalı için 'Onunla yan yana gelmekten korkuyorum' diyen Arda Kural, 24 yıl sonra eski sevgilisi ile buluştu. Kural, Yıldız Asyalı'yı sahne aldığı mekanda dinlemeye gitti.

• 25 Şubat 2022 - 12:30 • Son Güncelleme:
1Arda Kural ile Yıldız Asyalı 24 yıl sonra bir arada
ABONE OL

Leonardo Di Caprio'ya olan benzerliği ile dikkat çeken ve 'Eyvah Babam' dizisiyle tanınan oyuncu Arda Kural, 90'lı yıların başında büyük aşk yaşadığı Yıldız Asyalı ile ilgili itirafta bulundu ve 'Yıldız Asyalı ile yan yana gelmekten korkuyorum!' dedi.

2Arda Kural ile Yıldız Asyalı 24 yıl sonra bir arada

Arda Kural konuk olduğu programda ilişkilerini "Yıldız ilk aşkımdı. İlk aşkıma çok tutulmuştu. Aklımdan ondan başkası geçmiyordu. Hayatım Yıldız olmuştu, hep onu düşünüyordum. Sette Yıldız, evde Yıldız... Kasıtlı olarak değil ama bizi ayırdılar.

3Arda Kural ile Yıldız Asyalı 24 yıl sonra bir arada

'Önünüzde parlak bir gelecek var, birbirinizin önünü kesmeyin' deyip ayırdılar. Çok acı çekmiştim. O günlere ait her şeyi hatırlıyorum ama hatırlamak istemiyorum." sözleriyle anlattı.

4YILDIZ İLE YAN YANA GELMEYE KORKUYORUM

'YILDIZ İLE YAN YANA GELMEYE KORKUYORUM'

"Ekranlardan uzak kaldığım dönemde Yıldız beni çok aradı. Ben görüşmek istemedim. Ben ondan korkuyorum. Yıldız ile yan yana gelmekten korkuyorum. Çok severim, insan olarak da kişilik olarak da!

5Arda Kural ile Yıldız Asyalı 24 yıl sonra bir arada

Ayrıldıktan sonra 2 yıl kendime gelemedim. Sonra kendime söz verdim 'Yıldız'la asla görüşme' dedim." diyen Arda Kural, dün akşam Yıldız Asyalı'yı sahne aldığı mekanda dinlemeye gitti.

6Arda Kural ile Yıldız Asyalı 24 yıl sonra bir arada

İkili 24 yıl sonra bir araya geldi. Yıldız, kendisini izlemeye gelen Arda için “Kimler Geldi Kimler Geçti” şarkısını söyledi.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Merve Özbey ikinci kez anne oluyor!

Merve Özbey ikinci kez anne oluyor!

Camdaki Kız'da Nalan her şeyi öğreniyor mu?

Camdaki Kız'da Nalan her şeyi öğreniyor mu?

Arda Kural ile Yıldız Asyalı 24 yıl sonra bir arada!

Arda Kural ile Yıldız Asyalı 24 yıl sonra bir arada!

Iraklı iş insanı Ebru Gündeş'i yakın markaja aldı!

Iraklı iş insanı Ebru Gündeş'i yakın markaja aldı!