Arda Kural ile Yıldız Asyalı 24 yıl sonra bir arada!

'YILDIZ İLE YAN YANA GELMEYE KORKUYORUM'

"Ekranlardan uzak kaldığım dönemde Yıldız beni çok aradı. Ben görüşmek istemedim. Ben ondan korkuyorum. Yıldız ile yan yana gelmekten korkuyorum. Çok severim, insan olarak da kişilik olarak da!