• 25 Şubat 2022 - 12:30 • Son Güncelleme:
Arda Kural ile Yıldız Asyalı 24 yıl sonra bir arada!
Bir dönem büyük aşk yaşadığı Yıldız Asyalı için 'Onunla yan yana gelmekten korkuyorum' diyen Arda Kural, 24 yıl sonra eski sevgilisi ile buluştu. Kural, Yıldız Asyalı'yı sahne aldığı mekanda dinlemeye gitti.
• 25 Şubat 2022 - 12:30 • Son Güncelleme:
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Leonardo Di Caprio'ya olan benzerliği ile dikkat çeken ve 'Eyvah Babam' dizisiyle tanınan oyuncu Arda Kural, 90'lı yıların başında büyük aşk yaşadığı Yıldız Asyalı ile ilgili itirafta bulundu ve 'Yıldız Asyalı ile yan yana gelmekten korkuyorum!' dedi.
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