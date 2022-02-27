Arda Kural: En çok istediğim şey Yıldız Asyalı ile aşk yaşamaktı!
Ünlü oyuncu Arda Kural, bir dönem zor günler geçirmişti. Oyuncu ekranlara dönmek için çalışmalara başladı. Sıkı bir diyete başlayan Kural, iki ayda 14 kilo verdi. Mental ve fiziksel olarak tekrardan ayağa kalktığını söyleyen Kural, yeni projelere hazır olduğunu belirtti. 1999 yılında “Eyvah Kızım Büyüdü” dizisiyle genç kızların hayran olduğu oyuncu, hayatı boyunca hep yalnız olduğunu söyledi. Kural, Yıldız Asyalı ile ilgili olay açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz aylarda kariyeri ve özel hayatıyla yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Arda Kural, eski günlerine dönmeye çalışıyor. Psikoz teşhisi konulmasının ardından uzun yıllar hastalıkla mücadele eden Kural, 20 gün de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.
Hürriyet'ten Eda Solmaz'ın derlediği habere göre Arda Kural, oyunculukla ilk tanışmasını şöyle anlatıyor: Annem ve babam, ben 15 yaşındayken ayrıldı. O yaşta reklam filmlerinde rol almaya başladım. Kardeşim ve annemin sorumluluğunu ben üstlenmiştim. Tabii ki yaşananlar yüzünden mutsuz ve zor dönemler geçiren bir aileydik.
"O yaştan itibaren kardeşimi de büyütüp yetiştirdiğim için memnunum. İşim ise yıldız olmaktı. Ve bir şekilde insanlar beni kabul edip, sevmek zorundaydı. O şekilde oyunculuğa ilgim başladı. Kral TV’nin makyaj müdürü Corci ile aynı bölgede oturuyorduk. Beni o keşfetti. İlk Kral TV’de VJ olarak ortaya çıktım.”
Arda Kural, 1999’da Haluk Bilginer, Yıldız Asyalı gibi isimlerin rol aldığı “Eyvah Kızım Büyüdü” dizisinde yer almasını şöyle anlatıyor; "Kral TV’de popüler olunca ‘Eyvah Kızım Büyüdü’nün senaristi Tayfun Güneyer benimle ilgilenmeye başladı. Ve beni dizinin kadrosuna dahil etti. Bana ‘yeni yıldızım’ diye hitap ederdi."
"Tayfun Güneyer, popüler olduğumu ve dizi için çok iyi olacağımı düşünüyordu. Ve beni etkileyip o diziye soktu. Sete ilk gidişim ise iki soruyla baş başa kalmamla oldu. Kamera önüne geçtiğimde ya çok iyi yalan söyleyip seyirciyi kandıracaktım ya da tamamen dürüst olup duygularımı ifade edecektim. Ben çok iyi yalan söyleyip sanki gerçek duygularım mutlu ve normalmiş gibi davranmayı seçtim. Bu seyirciye itici gelse de bende bir ışık gördüler.”
Oyuncu, dizideki asıl amacını ise şöyle ifade ediyor; “Genç kızlardan günde iki bin mektup alıyordum. Ve o sırada en çok istediğim şey, gerçek hayatta da Yıldız Asyalı ile aşk yaşamaktı.”
“Bu sıralar her şey çok canlı. Menajerim Temmuz Karikutal ve arkadaşım şef Emrah Kaya ile uçsuz bucaksız bir hayal serüveninin içindeyiz. Yazdığım senaryolarım ve yapmak istediğim Filmler var. Topluma yön verecek şeyler yapmak istiyorum. O yüzden sinemayı kitlesel bir iletişim aracı olarak kullanabilirim. Oyunculuk ile ilgili her şeyi menajerim yönetiyor. Birçok proje ile görüşmelerimiz devam ediyor.”
"ÇOK ACI ÇEKMİŞTİM"
'Eyvah Kızım Büyüdü' dizisinde Yıldız Asyalı ile rol alan Kural , "Yıldız ilk aşkımdı. İlk aşkıma çok tutulmuştu. Aklımda ondan başkası geçmiyordu. Hayatım Yıldız olmuştu, hep onu düşünüyordum. Sette Yıldız, evde Yıldız... Kasıtlı olarak değil ama bizi ayırdılar. 'Önünüzde parlak bir gelecek var, birbirinizin önünü kesmeyin' deyip ayırdılar. Çok acı çekmiştim. O günlere ait her şeyi hatırlıyorum ama hatırlamak istemiyorum" dedi.
"AYRILDIKTAN SONRA KENDİME GELEMEDİM"
Kural, ilk aşkı ile ilgili; "Ekranlardan uzak kaldığım dönemde Yıldız beni çok aradı. Ben görüşmek istemedim. Ben ondan korkuyorum. Yıldız ile yan yana gelmekten korkuyorum. Çok severim, insan olarak da kişilik olarak da! Ayrıldıktan sonra iki yıl kendime gelemedim. Sonra kendime söz verdim 'Yıldız'la asla görüşme' dedim" ifadelerini kullandı.
"Arda'nın zor günlerinde çok üzüldük ve yıprandık. Arda'nın Türkiye için inanılmaz yetenekli ve önemli bir sanatçı olduğunu düşünüyorum. Karakteri hassas olduğu için genç yaşlarda kaldıramadığı şeyler oldu. Şimdi biz nasıl kovid oluyorsak beynimiz de hastalanabilir. Arda'yı iyi gördüm, tedavisine de devam ediyor. Böyle olduğu sürece ben öpüp başıma koyarım. Çok seviniyorum, hep iyi olsun."
"ARDA'YI KARŞIMDA GÖRSEM ELİM AYAĞIM TİTRER"
Kural'ın "Yıldız'la ayrıldıktan sonra iki yıl acı çektim" sözlerine de cevap veren Asyalı, "Bir de bana sorsunlar. İlk aşk olduğu için çok kuvvetliydi. Öyle bir duygu ben daha hiç yaşamadım. Bizi ayırdılar. İşin içinde her şey vardı. Biz onunla normal bir arkadaşlık geçiremedik, zordu. Biz ne zaman bir araya gelsek ağlaşırız. Birkaç yıl önce karşılaştık hatta bir araya gelmeye çalıştık. O zaman depresyonda olduğu için olmadı. Arda'yı karşımda görsem elim ayağım titrer. Üzücü bir şey ama her şey kısmet ve alın yazısı" diye devam etti.