Arda Kural: Ben hep ağlarım, gözyaşlarımı çok seviyorum

HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI YILDIZ ASYALI İLE OLAN İLİŞKİMDİ!

Yaşamı boyunca en önemli hikayesinin Yıldız Asyalı ile yaşadığı birlikteliğin olduğunu söyleyen Arda Kural, geçmiş aşkını şu şekilde özetledi: “Benim hayatımın en önemli dönüm noktası Yıldız Asyalı ile yaşadığımız ilişkiydi. Yıldız o dönemler Kanal D Çocuk Kulübü’nde program sunuyordu ve ben ona çok hayrandım. O dönemler popüler değildim. Kral TV’de VJ’lik yapıyordum. Bu kız ile nasıl tanışacağım diye düşünürken en sonunda o teklif geldi. Kral TV’de tanınmaya başladım ve ardından dizi görüşmelerine başlamıştım. Bak Arda şimdi oldu dedim kendime. O dizi işini bir iş gibi değil de sanki Yıldız’ı tavlamaya çalışmak için bir araç olarak gördüm. Hiç unutmam. Ben sete gittiğim zamanlarda Yıldız ortalıktan kaçıyor gibiydi. O da benimle aynı hislere tutulmuş. O da bana hayranlık duymuş. Sette hatta heyecandan ölecek diye Yıldız ile dalga geçiyorlarmış. Ben çok çılgındım onun karşısında. O çok güzeldi. Annesi ondan başka bir şey yokmuş gibi davranmama kızardı. Çok güçlü bir şey yaşadık ama ayrılmak zorunda kaldık onunla. Geçenlerde sahnesine ziyaretine gittim. Sonra onunla iletişime geçtik. Görüşelim deyince bunda yılın sonunda ortaya çıkmışken Yıldız’ı görmeden olmazdı. Çok keyif aldım.’’