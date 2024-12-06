Aralık ayında üzüm hasadı! Ağustos'ta 25'di şimdi 60 liradan satışta, üreticinin yüzü gülüyor

Bu örtü 35 milyon metreye tekabül ediyor. Yağmurdan, sisten, nemden, güneş yanığından korur. Bu sayede hem verim hem de kazancımız da artıyor. Üzümlerimizi de daha sağlıklı, koruyabiliyoruz. Ağustos aylarında 25-28 lira arası sattığımız üzümün kilosunu şu an 60 TL'ye satıyoruz" diye konuştu.