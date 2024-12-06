Aralık ayında üzüm hasadı! Ağustos'ta 25'di şimdi 60 liradan satışta, üreticinin yüzü gülüyor
Manisa'da temmuz ayında 35 milyon metre uzunluğundaki 'kanaviçe' adı verilen örtüyle üzeri kapatılan ve 85 bin dekarlık alanda yetiştirilen çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzümü, aralık ayı olmasına rağmen dalından hasat ediliyor. Taze olarak kesilen üzümler, yurdun dört bir yanına sevk edilirken, yurt dışına da ihraç ürünü olarak gönderiliyor.
DHA
• 06 Aralık 2024 - 10:07 • Son Güncelleme:
DHA
• 06 Aralık 2024 - 10:07 • Son Güncelleme: