Araç fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor: Kurban bayramı öncesi ikinci el araçlarda alım fırsatı! Hem fiyat hem de talepte patlama yaşanacak

Ertemel, ikinci el araç piyasasında, var olan talebin sıfır otomobilde olması da ikinci elde yaşanan daralmanın bir diğer önemli unsuru olduğunu aktararak araç satın almak isteyen vatandaşların acele etmesi gerektiğini vurguladı. Ertemel, ikinci el araç sektöründe Kurban Bayramı öncesi bir durgunluk yaşandığını belirtirken bayram sonrasına işaret etti. Ertemel, “Bayram öncesinde hali hazırda mevcut olan sıfır araç kampanyaları ve genel piyasa koşullarının etkisiyle benzer bir hareketliliğin henüz olmadığını söyleyebiliriz. Durağanlığın faiz kredilerinin yüksek oluşundan kaynaklı olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Krediye erişimin sıkıntılı olduğu bu dönemde sektörü durağan hale getirdi. Bu süreçlerin geçici olduğunu biliyoruz. Araç satın almak isteyenlerin iştahı ilerleyen dönemlerde artacağını ön görüyoruz. Araç fiyatları tekrar toparlanıp yükselişe geçeceğini tahmin ediyoruz. Bayram sonrasındaki süreçte fiyatların artışı da satışa bağlı artıştan kaynaklı olarak artacak.” Açıklamalarına bulundu.