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Gündem Araç fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor: Kurban bayramı öncesi ikinci el araçlarda alım fırsatı! Hem fiyat hem de talepte patlama yaşanacak
Haberler Gündem Haberleri Araç fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor: Kurban bayramı öncesi ikinci el araçlarda alım fırsatı! Hem fiyat hem de talepte patlama yaşanacak

Araç fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor: Kurban bayramı öncesi ikinci el araçlarda alım fırsatı! Hem fiyat hem de talepte patlama yaşanacak

Geçtiğimiz yıl sürekli artan ve fiyatlarda zirveyi gören otomobil sektörü bu yılın nisan ayından itibaren düşüşe geçti. Pazarda yaşanan durgunluğun ikinci el satışlarını neredeyse durma noktasına geldiğini aktaran sektör temsilcileri bu yılın ikinci yarısından itibaren otomobil sektöründe tekrar yükselişe geçeceğini işaret etti.

Müberra Gören
• 07 Haziran 2024 - 06:57 • Son Güncelleme:
Müberra Gören
• 07 Haziran 2024 - 06:57 • Son Güncelleme:
1 Araç fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor: Kurban bayramı öncesi ikinci el araçlarda alım fırsatı Hem fiyat hem de talepte patlama yaşanacak

Geçtiğimiz yıl sürekli artan ve fiyatlarda zirveyi gören otomobil sektörü bu yılın nisan ayından itibaren düşüşe geçti. Pazarda yaşanan durgunluğun ikinci el satışlarını neredeyse durma noktasına geldiğini aktaran sektör temsilcileri bu yılın ikinci yarısından itibaren otomobil sektöründe tekrar yükselişe geçeceğini işaret etti.

2 ALICININ TERCİHİ SIFIR KM’DEN YANA

ALICININ TERCİHİ SIFIR KM’DEN YANA

Krediye erişimde yaşanan zorluklar, yüksek kredi faizleri ve sunulan yüksek mevduat oranları gibi sebepler otomotiv piyasasında yaşanan daralmanın ana sebepleri arasında olduğunu dile getiren İstanbul Motorlu Araç Satıcılar Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, piyasalardaki son durumu değerlendirdi. Ertemel, Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirler sonucu sıfır araçta yaşanan bollaşmanın fiyatları düşürdüğünü ifade ederken; 7 Temmuz’da yürürlüğe girecek yönetmelik ile düzenlenen kampanyalar ile beraber ikinci el araç pazarında etkilerinin devam ettiğinin altını çizdi.

3 Araç fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor: Kurban bayramı öncesi ikinci el araçlarda alım fırsatı Hem fiyat hem de talepte patlama yaşanacak

Ertemel, ikinci el araç piyasasında, var olan talebin sıfır otomobilde olması da ikinci elde yaşanan daralmanın bir diğer önemli unsuru olduğunu aktararak araç satın almak isteyen vatandaşların acele etmesi gerektiğini vurguladı. Ertemel, ikinci el araç sektöründe Kurban Bayramı öncesi bir durgunluk yaşandığını belirtirken bayram sonrasına işaret etti. Ertemel, “Bayram öncesinde hali hazırda mevcut olan sıfır araç kampanyaları ve genel piyasa koşullarının etkisiyle benzer bir hareketliliğin henüz olmadığını söyleyebiliriz. Durağanlığın faiz kredilerinin yüksek oluşundan kaynaklı olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Krediye erişimin sıkıntılı olduğu bu dönemde sektörü durağan hale getirdi. Bu süreçlerin geçici olduğunu biliyoruz. Araç satın almak isteyenlerin iştahı ilerleyen dönemlerde artacağını ön görüyoruz. Araç fiyatları tekrar toparlanıp yükselişe geçeceğini tahmin ediyoruz. Bayram sonrasındaki süreçte fiyatların artışı da satışa bağlı artıştan kaynaklı olarak artacak.” Açıklamalarına bulundu.

4 Araç fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor: Kurban bayramı öncesi ikinci el araçlarda alım fırsatı Hem fiyat hem de talepte patlama yaşanacak

Avrupa Birliği’nin yeni güvenlik donanımı regülasyonu 7 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giriyor. Buna göre satılan araçlarda artık bazı güvenlik donanımlarının bulunması zorunlu olacak. Bu standartlara uymayan araçların satışı yasaklanacak.

5 KUSURLU ARAÇLARDA MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİ GEREK

KUSURLU ARAÇLARDA MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİ GEREK

Son zamanlarda bayilerden sıfır kilometre araç satın alan bazı müşterilerin araçlarının kusurlu olmasını değerlendiren Ertemel, yaşanan bu durumda müşterinin alış verişte güveninin zedelenmemesi için mağduriyetlerinin giderilmesinin öneminden bahsetti. ‘Hatalı araçları satan markalar müşterilerine bunu açıklamak zorunda ve müşterinin mağduriyetini gidermesi gerekir’ diyen Ertemel, Satın aldığı aracın hatalı olduğunu fark eden müşterilerin yapacağı ilk şey elbette aldığı bayi ile irtibata geçmesi olmalı. Aracın kusurlu olduğunu izah etmesi ve ispat etmesi gerekiyor. İspat edilmesinin ardından bayi arkadaşlarımız tarafından sübvanse ediliyor. Buna örnek verecek olduğumuzda bedavadan servis yapma, çeşitli hediye ve fırsatlardan yararlandırma, servis bakım gibi hizmetlerle telafi edilebilir.” açıklamalarında bulundu.

6 Araç fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor: Kurban bayramı öncesi ikinci el araçlarda alım fırsatı Hem fiyat hem de talepte patlama yaşanacak

Ertemel, “Yurt dışından gelen araçlar kara yoluyla geliyor. Ve bu yüzden bazı araçlarda taşıma esnasında ya da araçların limana inişi sırasında bu tarz olaylar yaşanıyor. Bazı bayiler tarafından müşterilere bazen bildirilerek bazen de habersizce satışı gerçekleştiriliyor. Sıfır km araçlarda kusur hata boya çıkmasında rahatsız edici rakamlar bulunmuyor. Medyada haber bültenlerinde denk gelinen hatalı araç satışları çok az bir oran ve bu da bütün Bayi satışları kusurluymuş gibi yansıtılıyor. Görünen bir şey değil, olmuyor mu oluyor.

7 Araç fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor: Kurban bayramı öncesi ikinci el araçlarda alım fırsatı Hem fiyat hem de talepte patlama yaşanacak

Hatalı araçları satan markalar müşterilerine bunu açıklamak zorunda ve müşterinin mağduriyetini gidermesi gerekir. Yılda 900 bin 1 milyon civarında sıfır araç satışı gerçekleştiriliyor. Bu rakamın içinde oranla açıklamak istediğimizde kusurlu araç sayısı yüzde 1 bile olmuyor. Sıfır araçlarda kusurlu çıkan arabaların sürekli böyle oluyor diye gösterilmesi müşterinin güvenini zedeliyor.” İfadelerine yer verdi.

8 Araç fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor: Kurban bayramı öncesi ikinci el araçlarda alım fırsatı Hem fiyat hem de talepte patlama yaşanacak