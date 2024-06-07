Araç fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor: Kurban bayramı öncesi ikinci el araçlarda alım fırsatı! Hem fiyat hem de talepte patlama yaşanacak
Geçtiğimiz yıl sürekli artan ve fiyatlarda zirveyi gören otomobil sektörü bu yılın nisan ayından itibaren düşüşe geçti. Pazarda yaşanan durgunluğun ikinci el satışlarını neredeyse durma noktasına geldiğini aktaran sektör temsilcileri bu yılın ikinci yarısından itibaren otomobil sektöründe tekrar yükselişe geçeceğini işaret etti.
Müberra Gören
• 07 Haziran 2024 - 06:57 • Son Güncelleme:
Müberra Gören
• 07 Haziran 2024 - 06:57 • Son Güncelleme: