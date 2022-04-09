Araba, tren ve uçak gürültüsü sağlığı tehdit ediyor! Kalp krizi riski uyarısı

Bu durum gerçekleştiğinde, kalbi daha hızlı pompalamaya zorlayarak kan damarlarının daralmasına ve daha fazla oksijenin kaslara ve diğer önemli organlara yönlendirilmesine neden olduğunu belirten profesör, “Bu süreç aynı zamanda kan basıncını da yükseltir. Birisi gürültü kirliliğine maruz kaldığında, kronik stres beynin adrenalin ve kortizol stres hormonlarını salmasına neden olur” şeklinde konuştu. (ntv)