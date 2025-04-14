Antik Çağ'da acımasız dövüşlerin yapıldığı bölge Fethiye'de bulundu! 'Rakipler burada ölümüne dövüştü'
Antik Çağ'ın acımasız sporlarından biri olan ‘pankration’, bilinen adıyla pankreas müsabakalarının, milattan sonra 2’nci yüzyılda Kuzey Likya’nın bir dağ kenti olan Kadyanda’da bayram havasında düzenlendiği ortaya çıktı. Yazıtta güreş kadar masum müsabaka olmayan ‘pankration’ denilen spor türünden söz edildiğini anlatan Prof. Dr. Onur, “Pankration, güreşin içinde boks, karate gibi sporların da olduğu bir spor türü. Yani fiziksel anlamda kişiye zarar verebilecek, hatta ölüme kadar götürebilecek derecede sert bir spor" dedi.
Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)-
• 14 Nisan 2025 - 12:09 • Son Güncelleme:
Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)-
• 14 Nisan 2025 - 12:09 • Son Güncelleme: