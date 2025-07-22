Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi

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Yapım, yalnızca bir tanıtım aracı değil; aynı zamanda Antalya’yı uluslararası izleyici kitlesine yönelik hikâye anlatımının odak noktası haline getiren yaratıcı bir içerik olarak öne çıkıyor. Yayınlandığı ilk 1 ay içinde 39,3 milyon kişiye ulaşarak bu yaklaşımın ne denli etkili olduğunu kanıtladı. Böylece Antalya, yalnızca bir tatil destinasyonu olarak değil, aynı zamanda bir “hikâye markası” olarak da konumlandırıldı.