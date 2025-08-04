Antalyalı 50 yaş üstü kadınlar sahaya çıktı! Farkındalık oluşturmaya çalıştı

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Sarı takım oyuncularından 50 yaşındaki İpek Gökçe, senelerce İstanbul'da çalıştıktan sonra emekli olduğunu ve emekliliğinin tadını Ormanada geçirdiğini söyledi. Gökçe, "Emekliliğimi şu anda güzel köyüm olan Ormana'da geçiriyorum. Uzun yıllar futbol ve diğer aktivitelerde bulundum ama uzun zamandır da futbol oynamamıştım. Şu anda uzun yıllardan sonra yeniden sahaya çıkmanın heyecanını yaşadım. Gayet güzel. Biz bayanlar için güzel aktiviteler oluyor. Bütün bayanları spora teşvik edip spora davet ediyorum. Sporu kesinlikle bırakmayın. İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşadığımız süre içerisinde çocukluğumuzda çok futbol oynardık. Mahalle aralarında erkek kız karışık olarak birlikte futbol oynardık. Mahalle aralarında çok güzel çocukluk geçirmiştik. Şu an o günlere döndük. Biz herkesi spor yapmaya devam edeceğiz. Sporun yaşı yoktur. Spor her yaşta yapılır" diye konuştu.