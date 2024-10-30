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GündemAntalya'dan 'kıskandıran' görüntüler! Termometreler 32 dereceyi gösterdi, tatilciler sahile koştu
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Antalya'dan 'kıskandıran' görüntüler! Termometreler 32 dereceyi gösterdi, tatilciler sahile koştu

Kasım ayına son iki gün kala turizm cenneti Antalya'dan gelen görüntüler şaşırttı. Kentte termometreler 32 dereceyi gösterdi, sahilleri dolduran tatilciler yakıcı güneş altında denizin keyfini çıkardı. İstanbul'dan kente tatil için gelen bir vatandaş ise denize girdiğini arkadaşlarına görüntülü görüşme yaparak inandırabildiğini ve sonrasında da kıskandıklarını söyledi.

İHA
• 30 Ekim 2024 - 15:56 • Son Güncelleme:
İHA
• 30 Ekim 2024 - 15:56 • Son Güncelleme:
1Antalyadan kıskandıran görüntüler Termometreler 32 dereceyi gösterdi, tatilciler sahile koştu

Turizmin başkenti Antalya'da yazdan kalma günler devam ediyor. Kentte ekim ayının sonu olmasına rağmen öğle saatlerinde güneşli hava etkisini gösterirken, termometreler 32 dereceye kadar çıktı.

2DENİZ SUYU SICAKLIĞI 25 DERECE

DENİZ SUYU SICAKLIĞI 25 DERECE

Deniz suyu sıcaklığı Antalya Körfezi'nde 25 derece, nem oranıysa yüzde 14 olarak ölçüldü. Kentte, güzel havayı fırsat bilen tatilciler Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

3ANTALYADA GÜNEŞLENME SEZONU KAPANMADI

ANTALYA'DA GÜNEŞLENME SEZONU KAPANMADI

Çoğunluğu yabancı turistlerden oluşan tatilciler, yakıcı güneşte güneşlendi, kimileri de denize girdi. Bazı tatilciler ise spor yaparak bol bol oksijen depoladı.

4ANTALYA GERÇEKTEN GÜZEL

'ANTALYA GERÇEKTEN GÜZEL'

Yılmaz Akay, “Hava müthiş, deniz harika. Atatürk'ün de dediği gibi, Antalya gerçekten çok özel bir yer.

5İSTANBULDA MONT, ANTALYADA BİKİNİ

İSTANBUL'DA MONT, ANTALYA'DA BİKİNİ!

İstanbul'dan tatil için geldim. İstanbul'da arkadaşlarım mont ile geziyor, onlarla görüntülü konuştuğumda biraz kıskanıyorlar.

6HERKESİ BURAYA DAVET EDİYORUM

'HERKESİ BURAYA DAVET EDİYORUM'

Antalya gerçekten çok güzel bir yer ve herkesi buraya davet ediyorum” dedi

7İŞTE ANTALYA SAHİLLERİNDEN KARELER

İŞTE ANTALYA SAHİLLERİNDEN KARELER

8Antalyadan kıskandıran görüntüler Termometreler 32 dereceyi gösterdi, tatilciler sahile koştu
9Antalyadan kıskandıran görüntüler Termometreler 32 dereceyi gösterdi, tatilciler sahile koştu