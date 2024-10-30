Antalya'dan 'kıskandıran' görüntüler! Termometreler 32 dereceyi gösterdi, tatilciler sahile koştu
Kasım ayına son iki gün kala turizm cenneti Antalya'dan gelen görüntüler şaşırttı. Kentte termometreler 32 dereceyi gösterdi, sahilleri dolduran tatilciler yakıcı güneş altında denizin keyfini çıkardı. İstanbul'dan kente tatil için gelen bir vatandaş ise denize girdiğini arkadaşlarına görüntülü görüşme yaparak inandırabildiğini ve sonrasında da kıskandıklarını söyledi.
İHA
• 30 Ekim 2024 - 15:56 • Son Güncelleme:
İHA
• 30 Ekim 2024 - 15:56 • Son Güncelleme: