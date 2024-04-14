Antalya'daki teleferik faciasında 5 tutuklama! Aralarında Kepez Belediye Başkanı Kocagöz de var

Acaba bir gevşeme var mı Bir deformasyon var mı Bunun dışında paslanma veya korozyon var mı Çelik halatlar üzerinde herhangi bir deformasyon var mı Bakın bunların bir gözle tespiti var, bir de tahribatsız malzeme muayenesi dediğimiz yöntem var. Bunu bakımcı firma yapamaz. Bunu üçüncü taraf muayene kuruluşu dediğimiz, bu konuda akredite bir şirketin yapması lazım. Hepsinden öte yıllık periyodik kontrol lazım. Bu bakımların gerçekten olması gerektiği gibi yapılıp yapılmadığını gösteren yıllık muayeneler. Bunların da kesinlikle kamusal bir denetim mekanizması içinde olmasını öneriyoruz. Piyasanın vicdanına terk edilmemeli.