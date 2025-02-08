Antalya'da yalancı bahara aldanan badem ve kirazlar erken çiçek açtı, üreticiler diken üstünde
Antalya'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle badem ve kiraz ağaçları, 1 ay önceden çiçek açtı. Güzel görüntüler oluşurken, üreticiler soğuk ve don olması halinde meyve alamamaktan endişeli.
Alparslan ÇINAR- Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)
• 08 Şubat 2025 - 10:28 • Son Güncelleme:
Alparslan ÇINAR- Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)
• 08 Şubat 2025 - 10:28 • Son Güncelleme: