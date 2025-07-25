Antalya'da resmen başladı! İki ilçe arası mesafe 2,5 saatten 36 dakikaya düşüyor

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Antalya ve Alanya, Türkiye’mizin turizmde parlayan yıldızlarıdır. Her yıl milyonlarca misafiri ağırlayan bu merkezlerimiz, yazın sıcak günlerinden kışın ılık esintilerine kadar her mevsim bir cazibe noktası. Ancak, artan nüfus ve turizm hareketliliği, ulaşım altyapımıza yeni bir soluk getirme ihtiyacını doğurdu. İşte, Antalya-Alanya Otoyolu, tam da bu ihtiyaca cevap vermek için doğuyor. Otoyolumuz, 84 kilometre ana gövde ve 38 kilometre bağlantı yoluyla toplam 122 kilometrelik bir medeniyet hattıdır. Proje kapsamında; Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan Kavşağı, Konaklı Kavşağı ve Alanya Batı Kavşakları olmak üzere 7 adet kavşak, 4.365 metre uzunluğunda 5 tünel, 5.966 metrelik 16 viyadük ve 4 adet otoyol hizmet tesisi ile modern mühendisliğin en güzel örneklerinden birini inşa edeceğiz. Bu yol, Antalya’nın portakal çiçeği kokusunu, Alanya’nın muz bahçelerini, Toroslar’ın çam ormanlarını ve Akdeniz’in esintisini birleştiren bir köprü olarak turizm ve tarımın kalbinin attığı bu güzel coğrafyada, insanımızı, ticaretimizi ve kültürümüzü daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu bir geleceğe taşıyacak. Otoyolumuzun tasarım hızı ana taşıt yolu boyunca saatte 140 km olarak belirlenirken, bağlantı yolları için saatte 110 km olacak şekilde planladık. Özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafiği rahatlatacak, seyahat sürelerini kısaltacak ve vatandaşlarımıza stressiz bir yolculuk sunacak" dedi.