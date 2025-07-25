Antalya'da resmen başladı! İki ilçe arası mesafe 2,5 saatten 36 dakikaya düşüyor
Türkiye’nin turizm başkenti Antalya ile Alanya’yı 122 kilometre boyunca kesintisiz olarak bağlayacak Antalya-Alanya Otoyolu’nun temel atma töreni gerçekleştirildi. Bölgenin trafik yükünü hafifleterek yaklaşık 2,5 saat olan seyahat süresini 36 dakikaya düşürecek olan ve üç yıl içinde tamamlanması hedeflenen otoyol, bölgenin turizm ve ticaret potansiyeline de güçlü katkı sağlayacak.
Antalya-Alanya Otoyolu’nun temel atma töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Antalya’nın ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 235,1 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi. Antalya’daki turizm faaliyetleri ve nüfus artışına paralel olarak gelişen trafik yoğunluğundan dolayı Antalyalıların şehir içi ulaşımını rahatlatmak amacıyla yeni bir adım attıklarını söyleyen Uraloğlu, konuşmasında; "Antalya-Alanya Otoyolumuzun yapım çalışmalarını başlatmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz.
Antalya ve Alanya, Türkiye’mizin turizmde parlayan yıldızlarıdır. Her yıl milyonlarca misafiri ağırlayan bu merkezlerimiz, yazın sıcak günlerinden kışın ılık esintilerine kadar her mevsim bir cazibe noktası. Ancak, artan nüfus ve turizm hareketliliği, ulaşım altyapımıza yeni bir soluk getirme ihtiyacını doğurdu. İşte, Antalya-Alanya Otoyolu, tam da bu ihtiyaca cevap vermek için doğuyor. Otoyolumuz, 84 kilometre ana gövde ve 38 kilometre bağlantı yoluyla toplam 122 kilometrelik bir medeniyet hattıdır. Proje kapsamında; Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan Kavşağı, Konaklı Kavşağı ve Alanya Batı Kavşakları olmak üzere 7 adet kavşak, 4.365 metre uzunluğunda 5 tünel, 5.966 metrelik 16 viyadük ve 4 adet otoyol hizmet tesisi ile modern mühendisliğin en güzel örneklerinden birini inşa edeceğiz. Bu yol, Antalya’nın portakal çiçeği kokusunu, Alanya’nın muz bahçelerini, Toroslar’ın çam ormanlarını ve Akdeniz’in esintisini birleştiren bir köprü olarak turizm ve tarımın kalbinin attığı bu güzel coğrafyada, insanımızı, ticaretimizi ve kültürümüzü daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu bir geleceğe taşıyacak. Otoyolumuzun tasarım hızı ana taşıt yolu boyunca saatte 140 km olarak belirlenirken, bağlantı yolları için saatte 110 km olacak şekilde planladık. Özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafiği rahatlatacak, seyahat sürelerini kısaltacak ve vatandaşlarımıza stressiz bir yolculuk sunacak" dedi.
Antalya-Alanya Otoyolu’nun sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda bir kalkınma hamlesi olduğunu belirten Uraloğlu; "Bölgemize gelen yerli ve yabancı gelen misafirlerimiz, turistlerimiz, Alanya’nın Kleopatra Plajı’ndan Antalya’nın Kaleiçi’ne, Aspendos Tiyatrosu’ndan Manavgat’ın çağlayan şelalelerine daha kolay ulaşacak. Daha kısa sürede daha fazla destinasyonu keşfetme imkânı, bölgemizin turizm çeşitliliğini artıracak, yerel ekonomiyi canlandıracak ve yeni istihdam kapıları açacak. Bu yol, turizm faaliyetlerini zenginleştireceği gibi tarım faaliyetlerine de bereket katarak bölgemizin her bir değerini kucaklayacak.
Bölgede yetişen meyve ve sebzeler daha hızlı pazarlara ulaşacak; esnafımızın ve çiftçimizin yüzü daha çok gülecek. Yolumuz tamamlandığında güzergahtaki mevcut yol ile 150 dakika yani 2,5 saat süren seyahat süresini 36 dakikaya düşürecek.
Böylece trafik sıkışıklığının ortadan kalkmasıyla; zamandan 16,9 miyar lira, akaryakıttan 800 milyon lira olmak üzere; yıllık toplam 17,7 milyar lira tasarruf edeceğiz. Ayrıca 47 bin ton karbon emisyonunu azaltarak, Toroslar’ın çam kokusunu, Akdeniz’in berrak sularını ve bu toprakların doğal güzelliklerini koruyacağız. Altını çizmek istediğim bir husus da otoyolumuzun, önümüzdeki yıllarda yapılması planlanan Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya Otoyollarıyla; İzmir, İstanbul ve Avrupa sınırına kadar uzanan kesintisiz otoyol ağına entegre edilecek olmasıdır.
Projemiz bu yönüyle de sadece bölge için değil, Türkiye’mizin küresel lojistik ağındaki rolü için de stratejik bir öneme sahiptir. Antalya-Alanya Otoyolu projesi bu toprakların ruhuna işlenecek bir Türkiye Yüzyılı nişanesi olacaktır. Bu düşüncelerle projemizin hayata geçmesinde emeği geçen Karayolları Genel Müdürlüğü’ndeki çalışma arkadaşlarıma, yüklenici firmamıza ve bu eşsiz toprakların güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Antalya-Alanya Otoyolu’nun bölgemize, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." ifadesinde bulundu.