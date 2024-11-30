Antalya'da ineklerinin ahırı belediye tarafından yıkıldı, ineklerine mağarada bakmaya başladı

Anayasa'nın 138'inci maddesi; 'Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez' hükmüne haiz olup, yargı yerleri kararlarının dikkate alınması ve gereğinin yapılması, aksi takdirde kamu görevlisine sorumluluk getireceği açıktır. Başvurucu, Akseki Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/197 karar numaralı 'kovuşturmaya yer olmadığına dair kararında, kadastro fen bilirkişi raporuna göre söz konusu yapının köy yerleşik alanı dışında olduğu, yapının elektrik ve şebeke suyu bağlantısının olmadığı, 3194 sayılı yasanın 5. maddesinde belirtilen tanımlara göre bina vasfı taşımadığının belirtildiği halde, sebebi belirsiz bir şekilde garaz ve husumet beslenerek ahırının yıkıldığını iddia etmektedir. Yukarıda açıklanan ve ekli başvuruda belirtilen hususların titizlikle incelenerek gereğinin yapılması, yapılan işlem sonucundan ilgilileri ve sorumluları hakkında yapılacak işleme esas olmak üzere, bilgi, belge ve yasal dayanaklarıyla birlikte ayrıntılı ve açıklayıcı bilgi verilmesini rica ederim.”Recep Erdoğan'ın sosyal medyasından paylaştığı videoların ardından hayvanlar için hayırsever bir işadamı tarafından Beyşehir ilçesinde bir ahır tutulduğu ve hayvanların oraya taşınmaya başlandığı öğrenildi.