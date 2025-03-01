Antalya'da görenler inanamıyor! 82 yaşındaki Çiçek teyze pistlerin tozunu atıyor

Yaşıtlarını da atletizm sahalarına heveslendirdiğini aktaran Şensoy, "Antrenörlüğü yaparken sadece bir şeyler öğretiyordum ama o zaman beni örnek alan öğrencilerim olmuş. Yıllar sonra bana bunu kendileri ifade etti. Biz de çocuklarımızı öyle yetiştiriyoruz dediler. Daha sonraki yıllarda yaşım ilerledikçe bu sefer yaşıtlarım bana benzer şeyler söylemeye başladı. Çünkü, farkında olmadan örnek olmaya başladım. Hatta çevremdeki her yaşıt arkadaşımı buralara sürükledim. Yaşıtlarım, ‘Biz niye yapmıyoruz, sen bize iyi geliyorsun" diyorlar. Ben de seviniyorum" şeklinde konuştu.