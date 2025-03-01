Antalya'da görenler inanamıyor! 82 yaşındaki Çiçek teyze pistlerin tozunu atıyor
Antalya'da yaşayan 82 yaşındaki eski milli atlet ve antrenör Çiçek Solon Şensoy, önüne koyduğu her hedefi gerçekleştirirken, yeni rotasını 8-19 Ekim tarihleri arasında Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Masterler Atletizm Şampiyonası olarak belirledi. Burada açık pistte yarışmayı hedefleyen deneyimli sporcu, azmi ve enerjisiyle gençlere örnek olmaya devam ediyor.
İHA
• 01 Mart 2025 - 07:34 • Son Güncelleme:
İHA
• 01 Mart 2025 - 07:34 • Son Güncelleme: