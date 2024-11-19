Antalya'da deniz kaplumbağalarında rekor artış: 458 bin 714 yavru denize ulaştı

KÜRESEL ISINMA DENİZ KAPLUMBAĞASI POPÜLASYONUNU CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLEYECEK

Yapılan araştırmalarla ortalama 1000 yumurtadan yalnızca birinin 50 yaşına ulaşabildiğinin tespit edildiğine dikkati çeken DKMP Bölge Müdürü Temel, "Her bir kaplumbağa hangi sahilde doğmuşsa, erişkinliğe ulaştığında, çiftleşmek için o bölgeye geri döner ve yine sadece kendi doğduğu kumsala yumurtalarını bırakır. Sürüngenlerin çoğunda olduğu gibi deniz kaplumbağalarında da cinsiyet kromozomu bulunmaz. Bu yüzden yavruların cinsiyetini belirleyen yuvanın sıcaklığıdır. Yuva 32 derece ve üstüyse tüm yavrular dişi, 26 derece ve altı ise hepsi erkek, 29 derece civarındaysa yarısının dişi, yarısının erkek olmasına sebep olur. Bu nedenle küresel ısınmanın deniz kaplumbağası popülasyonunu ciddi şekilde etkileyeceği düşünülmektedir" diye konuştu.