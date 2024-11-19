Antalya'da deniz kaplumbağalarında rekor artış: 458 bin 714 yavru denize ulaştı

‘TÜRKİYE’DE EN FAZLA VE EN UZUN YUMURTLAMA KUMSALI ANTALYA’DA’
DKMP 6'ncı Bölge Müdürü Mahmut Temel, Türkiye'nin de olduğu uluslararası sözleşmeler (Avrupa Doğal Hayatı ve Doğal Ortamların Korunmasına ilişkin Bern Sözleşmesi ve Barselona Sözleşmesi) uyarınca ülkede deniz kaplumbağalarının 2009/10 sayılı 'Deniz Kaplumbağalarının Korunması Genelgesi' ile koruma altına alındığını söyledi. Türkiye’de genelgeyle tespit edilmiş 22 yumurtlama kumsalı bulunduğunu belirten Mahmut Temel, "Bu yumurtlama kumsallarından 9'u Antalya sınırları içerisinde yer almaktadır. Türkiye'de en fazla deniz kaplumbağası yumurtlama kumsalı ve en uzun yumurtlama kumsalı (Belek 29,3 kilometre) Antalya'da bulunmaktadır. Antalya'nın dışında kalan 11 yumurtlama kumsalının (Ekincik, Dalyan, Dalaman, Fethiye, Anamur, Göksu, Alata, Kazanlı, Akyatan, Yumurtalık, Samandağ) toplam sahil bandı uzunluğu 110,8 kilometre iken, Antalya sınırları içerisindeki 9 yumurtlama kumsalının (Patara, Kale, Kumluca, Çıralı, Tekirova, Belek, Kızılot, Demirtaş, Gazipaşa) toplam uzunluğu 103,4 kilometredir" dedi.150 MİLYON YILLIK YAŞAMDeniz kaplumbağalarının 100 milyon yıldan daha uzun bir süredir denizlerde ve okyanuslarda yaşam mücadelesi verdiklerine işaret eden DKMP Bölge Müdürü Temel, "Deniz kaplumbağalarına ait bulunan ilk fosil 150 milyon yıl öncesine dayanmaktadır. Deniz kaplumbağaları deniz ve kıyı ekosistemleri açısından vazgeçilmez öneme sahip. Başlıca besin kaynakları olan deniz çayırları ve denizanalarının popülasyonunun dengesini koruyarak aşırı çoğalmalarını önlemektedirler. Ancak son 200 yıldır süregelen insan faaliyetleri deniz kaplumbağası türlerinin varlığı için en büyük tehdidi oluşturmaktadır" diye konuştu.