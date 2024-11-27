Antalya'da bu görüntü tarihe karıştı! Artık halkın kullanımına açılacak
Antalya'nın Aksu ilçesinde deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan Kumköy Sahili'nde kurulan ve 2021 yılından bu yana yıkımı yılan hikayesine dönen çardaklar, Aksu Belediyesi tarafından yıkıldı. Bölgede bulunan 700 çardağın yıkımının tamamlanması ve alanın temizlenmesinin ardından, plaj halkın kullanımına açılacak. Denize sıfır sahilde yıllardır konaklayan vatandaşlar ise yıkımın bugün yapılacağından habersiz olduklarını öne sürerek, “Çocukluğumuzdan beri sahil kenarındayız, çok anımız vardı. Anı da kalmadı, bir şey de kalmadı” dedi.
İHA
• 27 Kasım 2024 - 14:21 • Son Güncelleme:
İHA
• 27 Kasım 2024 - 14:21 • Son Güncelleme: