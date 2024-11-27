Antalya'da bu görüntü tarihe karıştı! Artık halkın kullanımına açılacak

İnsanların burada eşyaları, malzemeleri var. 60-70 yıldır vatandaşlar buraya geliyor, yerleşik bir düzenleri var. 60 yıldır neydi, bu yıl ne oluyor? Bunun açıklamasını yapması gerekiyorlardı, çok üzücü. Buraya ne yapacaklar, ne düşünüyorlar, sahil hakkındaki projeleri ne? En azından halka kazandırmalarını diliyoruz. Caretta carettalar bizim sayemizde yaşıyordu, yoksa buradaki diğer yaban hayvanlar carettaları yer. Gelip de burada caretta carettalarla ilgilenmiyorlardı ki, biz ilgileniyorduk” şeklinde konuştu.