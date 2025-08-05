Antalya'da 30 yıl sonra gelen mucize: Sabır otu açtı, turistler akın etti!

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Agavenin dünyada nadir yetişen bir bitki olduğunu ifade eden Yirmibeşoğlu, "Bu özel bitkinin bizce bilinen ismi sabır çiçeği. Çünkü bu bitki 30 yılda bir çiçek açıyor. Ben her yıl turizm zamanında buraya geliyorum ve bu yıl çiçeğini açtığını görmek bize de nasip oldu. Her turist grubumu mutlaka buraya getiriyorum, onların da bu güzelliği görmelerini istiyorum." dedi.