Antalya sahillerinde büyülü güzellik! Kum zambakları ortaya çıktı, koparana ağır ceza var!

6

Kum zambaklarının yeterince korunamadığından yakınan Güldane Şahin, "Herkesi kum zambaklarını korumaya davet ediyorum. Ülkemizde 2016 yılından beri korunuyor. Nesli tehlike altındaki bitki. Dünyada çok önceden korumaya alındı. Bitkinin yetiştiği sahile araç girişine çok sayıda ceza yazıldı ama koparanı ya da sökeni tespit edemedik. Kum zambaklarını lütfen beraber koruyalım" diye konuştu.