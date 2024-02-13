Antalya okullar tatil mi 14 Şubat 2024? Antalya'da okullar tatil mi edildi, 14 Şubat Antalya okullar tatil mi?

Antalya'da 14 Şubat Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağına dair araştırmalar hızlandı. Antalya'da şiddetli yağışlar meydana geldi. Kırsal bölgelerde bazı mahallelerde ev ve iş yerlerini su basarken, yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Olumsuz hava koşulları, 5 ilçede eğitime ara verilmesine neden oldu. Şimdi ise gözler, yarının planlarına çevrildi. Antalya Valiliği'nin yapacağı açıklamalar, okulların açık mı, kapalı mı, tatil olup olmayacağı konusunda netlik sağlayacak. Peki, Antalya okullar tatil mi 14 Şubat 2024?