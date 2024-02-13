Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemAntalya okullar tatil mi 14 Şubat 2024? Antalya'da okullar tatil mi edildi, 14 Şubat Antalya okullar tatil mi?
HaberlerGündem Haberleri Antalya okullar tatil mi 14 Şubat 2024? Antalya'da okullar tatil mi edildi, 14 Şubat Antalya okullar tatil mi?
ABONE OL

Antalya okullar tatil mi 14 Şubat 2024? Antalya'da okullar tatil mi edildi, 14 Şubat Antalya okullar tatil mi?

14 Şubat Antalya’da okullar tatil mi, Antalya’da yarın okullar var mı? Antalya'da şiddetli yağışlar görüldü. Yoğun yağışlar nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçların ilerlemesi zorlaştı. Antalya Valiliği, ani yağışlar ve oluşan su birikintileri nedeniyle güvenlik endişesiyle hareket ederek, 5 ilçede eğitime ara verildiğini duyurdu. Peki, Antalya’da yarın okullar tatil mi, 14 Şubat Antalya’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

• 13 Şubat 2024 - 16:06 • Son Güncelleme:
• 13 Şubat 2024 - 16:06 • Son Güncelleme:
1Antalya okullar tatil mi 14 Şubat 2024 Antalyada okullar tatil mi edildi, 14 Şubat Antalya okullar tatil mi

Antalya'da 14 Şubat Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağına dair araştırmalar hızlandı. Antalya'da şiddetli yağışlar meydana geldi. Kırsal bölgelerde bazı mahallelerde ev ve iş yerlerini su basarken, yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Olumsuz hava koşulları, 5 ilçede eğitime ara verilmesine neden oldu. Şimdi ise gözler, yarının planlarına çevrildi. Antalya Valiliği'nin yapacağı açıklamalar, okulların açık mı, kapalı mı, tatil olup olmayacağı konusunda netlik sağlayacak. Peki, Antalya okullar tatil mi 14 Şubat 2024?

2Antalya okullar tatil mi 14 Şubat 2024 Antalyada okullar tatil mi edildi, 14 Şubat Antalya okullar tatil mi

Antalya'nın 5 ilçesinde 13 Şubat’ta eğitime ara verildi. Antalya'da devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.

3Antalya okullar tatil mi 14 Şubat 2024 Antalyada okullar tatil mi edildi, 14 Şubat Antalya okullar tatil mi

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle;5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır."

414 ŞUBAT ÇARŞAMBA ANTALYADA OKULLAR TATİL Mİ, AÇIKLAMA GELDİ Mİ

14 ŞUBAT ÇARŞAMBA ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ, AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5Antalya okullar tatil mi 14 Şubat 2024 Antalyada okullar tatil mi edildi, 14 Şubat Antalya okullar tatil mi

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

6Antalya okullar tatil mi 14 Şubat 2024 Antalyada okullar tatil mi edildi, 14 Şubat Antalya okullar tatil mi

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.