Antalya okullar tatil mi 14 Şubat 2024? Antalya'da okullar tatil mi edildi, 14 Şubat Antalya okullar tatil mi?
14 Şubat Antalya’da okullar tatil mi, Antalya’da yarın okullar var mı? Antalya'da şiddetli yağışlar görüldü. Yoğun yağışlar nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçların ilerlemesi zorlaştı. Antalya Valiliği, ani yağışlar ve oluşan su birikintileri nedeniyle güvenlik endişesiyle hareket ederek, 5 ilçede eğitime ara verildiğini duyurdu. Peki, Antalya’da yarın okullar tatil mi, 14 Şubat Antalya’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde okullar tatil edildi?
• 13 Şubat 2024 - 16:06 • Son Güncelleme:
• 13 Şubat 2024 - 16:06 • Son Güncelleme: