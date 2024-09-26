Antalya Körfezi'nde ilk kez görüntülendi! Kritik uyarı geldi, dayanılmaz acı veriyor

“Bu balığın artık Antalya Körfezi'ne girdiğini tespit etmiş olduk”

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, çizgili kedi balığının Kızıldeniz göçmeni bir tür olduğunu belirterek, “Bu tür ilk başta İsrail, sonrasında Lübnan ve Suriye kıyılarında tespit edildi. Daha sonra İskenderun ve Mersin kıyılarında da görüldü. Biz bu türü bekliyorduk ama Antalya Körfezi'nde şimdiye kadar bu türe rastlamadık. Ancak geçenlerde biz görüntü geldi. Gazipaşa'da bir balıkçı bu türü yakalamış, bundan dolayı artık Antalya Körfezi'ne girdiğini tespit etmiş olduk. Gazipaşa, Antalya Körfezi içerisinde yer alan bir bölge. Dolayısıyla ardından Alanya'da çekilen bu görüntüleri izledim.