Antalya Körfezi'nde ilk kez görüntülendi! Kritik uyarı geldi, dayanılmaz acı veriyor
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde Kızıldeniz'e özgü zehirli dikenleri olan çizgili kedi balığı sürüsü görüntülendi. Bu sürü, Antalya Körfezi'nde ilk kez tespit edilen istilacı bir tür olarak kaydedilirken, görüntüler dalış yapan bir eğitmenin sualtı kamerasıyla çekildi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Bu balığın artık Antalya Körfezi'ne girdiğini tespit etmiş olduk" dedi.
İHA
• 26 Eylül 2024 - 15:48 • Son Güncelleme:
İHA
• 26 Eylül 2024 - 15:48 • Son Güncelleme: