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GündemAnneye, babaya Regaip Kandil mesajları: Ölen anneye duygusal Regaip mesajları
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Anneye, babaya Regaip Kandil mesajları: Ölen anneye duygusal Regaip mesajları

Bugün Üç Aylar'ın habericisi Regaip Kandili idrak ediliyor. 2 Ocak 2025 Perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gecede kutlanacak mübarek günde anne ve babalarımızı da tebrik edeceğiz. Onların gölgesinin her zaman yanımızda olmasını isteyerek Allah'tan niyaz edeceğiz. Ölen anneye kandil mesajlarıyla kalplerimizdeki özlemi dindirmeye çalışacağız. İşte Anneye babaya en güzel Regaip Kandil mesajları...

• 02 Ocak 2025 - 12:59 • Son Güncelleme:
• 02 Ocak 2025 - 12:59 • Son Güncelleme:
1Anneye, babaya Regaip Kandil mesajları: Ölen anneye duygusal Regaip mesajları

Regaip Kandili bu yıl 2 Ocak 2025 Perşembe gününe denk geliyor. Sevdiklerimizi bu mübarek günün bereket ve nurundan faydalanmalarını umarak onlara Regaip Kandil mesajları atmaya hazırlanıyoruz. Biz de gazetevatan.com olarak en güzel, duygusal Regaip Kandil mesajlarını derledik.

2Anneye, babaya Regaip Kandil mesajları: Ölen anneye duygusal Regaip mesajları



• Güzel yüzlü canım annem. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Regaip Kandilin kutlu olsun.

• Canımın içi güzel annem kandilini kutlarım ellerinden öperim.

3Anneye, babaya Regaip Kandil mesajları: Ölen anneye duygusal Regaip mesajları



• Ana gibi yar olmaz. Benim en büyük aşkım melek annem. Regaip Kandilin mübarek olsun.

• Günlerine mutluluk, kaderine bereket, gönlüne saadet dolsun canım annem, Regaip Kandilin kutlu olsun.

4Anneye, babaya Regaip Kandil mesajları: Ölen anneye duygusal Regaip mesajları



• İslam‘ın nurlu yüzü kalbine dolsun canım annem, makamın cennet olsun, Hz. Muhammed komşun olsun. Regaip Kandilin mübarek olsun.

• Benim ağzı dili dualı annem, senin her duan hayırlısıyla kabul ve makbul olsun. Regaip Kandilin mübarek olsun.

5Anneye, babaya Regaip Kandil mesajları: Ölen anneye duygusal Regaip mesajları



• Cennet kokulu annem, Rabbim bu kandil gününde seni cennetlikler arasına alsın, nur yüzlü meleğim Regaip Kandilin mübarek olsun.

• Benim güzel yürekli annem, Allah’ın rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerine olsun, Regaip Kandilin mübarek olsun.

6Anneye, babaya Regaip Kandil mesajları: Ölen anneye duygusal Regaip mesajları



• Başımın tacı güzel annem, bu mübarek kandil gününde duaların kabul, amellerin makbul, hizmetin daim olsun. Regaip Kandilin mübarek olsun.

• Hayatımın en değerlisi annem, gönül güneşin hiç solmasın, yüzün hep aydın, makamın Firdevs olsun. Regaip Kandilin mübarek olsun.

7Anneye, babaya Regaip Kandil mesajları: Ölen anneye duygusal Regaip mesajları

• Her düştüğümde elimden tutan annem, Allah seni başımızdan eksik etmesin, bu mübarek gecede dualarında bizi unutma. Regaip Kandilin mübarek olsun.

8Anneye, babaya Regaip Kandil mesajları: Ölen anneye duygusal Regaip mesajları

• Bir ömür sırtında bizi taşıyıp bir gün bile ah etmeyen canım annem, Allah bu kandil gününde senin bütün dualarını kabul etsin.