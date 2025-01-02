Anneye, babaya Regaip Kandil mesajları: Ölen anneye duygusal Regaip mesajları





• İslam‘ın nurlu yüzü kalbine dolsun canım annem, makamın cennet olsun, Hz. Muhammed komşun olsun. Regaip Kandilin mübarek olsun.



• Benim ağzı dili dualı annem, senin her duan hayırlısıyla kabul ve makbul olsun. Regaip Kandilin mübarek olsun.