Anneye, babaya Regaip Kandil mesajları: Ölen anneye duygusal Regaip mesajları
Bugün Üç Aylar'ın habericisi Regaip Kandili idrak ediliyor. 2 Ocak 2025 Perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gecede kutlanacak mübarek günde anne ve babalarımızı da tebrik edeceğiz. Onların gölgesinin her zaman yanımızda olmasını isteyerek Allah'tan niyaz edeceğiz. Ölen anneye kandil mesajlarıyla kalplerimizdeki özlemi dindirmeye çalışacağız. İşte Anneye babaya en güzel Regaip Kandil mesajları...
• 02 Ocak 2025 - 12:59 • Son Güncelleme:
• 02 Ocak 2025 - 12:59 • Son Güncelleme: