Annesi kalp krizi geçirdi! Arkadaşıyla birlikte TÜBİTAK'ta birinci olan proje geliştirdi
Kayseri'de 12'nci sınıf öğrencisi Nisa İrem Kılıçkıran (17), 1 yıl önce kalp krizi geçiren annesinden etkilenip, sınıf arkadaşı Melike Naz Şahan ile ameliyat sonrasında kendiliğinden eriyebilen 'Biyobozunur nanoparçacıklı stent' geliştirdi. Projeleriyle TÜBİTAK bölge 1'incisi seçilen öğrenciler, mayısta finallerde yarışacak. Nisa İrem Kılıçkıran, "Stentimizi geliştirirken biyoyazıcılardan destek aldık. Bu şekilde de kişiye özel üretim sağlandı" dedi.
• 21 Nisan 2025 - 12:09 • Son Güncelleme:
• 21 Nisan 2025 - 12:09 • Son Güncelleme: