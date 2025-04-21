Annesi kalp krizi geçirdi! Arkadaşıyla birlikte TÜBİTAK'ta birinci olan proje geliştirdi

'HERKESİN KULLANABİLMESİNİ SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ'

Stentin dayanıklılığı ve maliyeti hakkında bilgi veren Şahan, "Geliştirdiğimiz yeni bir tasarım sayesinde de stentimizin dayanıklılığını büyük oranda artırdık. Hem de bizim en büyük farkımız, maliyet farkı. Bizim ürettiğimiz stent, x birimse günümüzde kullanılan ve dışarıdan ithal olarak aldığımız metal stentler 22x birim kadar. Yani yaklaşık 20-22 kat kadar bir fark vardı. Bizim ürettiğimiz stent sayesinde maliyet olarak minimuma indik. Bu sayede herkesin bu stenti kullanabilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Ben bu projeyi gençlere bir çağrı olarak görüyorum. Merak edin, araştırın. Önünüze herhangi bir engel çıkmasına izin vermeyin ve bilimi büyütmeyi hedefleyin. Bilim gençlerle büyür. Yeter ki desteklenelim" dedi.