Anne, baba, ağabey pilot! 17 yaşında lisans aldı, 22'sinde kaptan koltuğuna oturdu: THY'nin en genç pilotu oldu!
Anne, babası ve ağabeyinin pilot olmasından dolayı çocuk yaştan beri havacılıkla iç içe olan Kutay Karaman, küçük yaşlarda model uçaklarla iç içe olmaya başladı. Lise son sınıf öğrencisiyken Hususi Pilot Lisans (PPL) eğitimini tamamlayıp, henüz 17 yaşındayken pilot lisansı alan Kutay Karaman, 22 yaşında ise Türk Hava Yolları’nın (THY) en genç pilotu olarak şirketin Airbus A320 filosunda ikinci kaptan olarak görev yapıyor.
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
• 26 Nisan 2025 - 13:17 • Son Güncelleme:
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
• 26 Nisan 2025 - 13:17 • Son Güncelleme: