Anne, baba, ağabey pilot! 17 yaşında lisans aldı, 22'sinde kaptan koltuğuna oturdu: THY'nin en genç pilotu oldu!

Ben de bunu değerlendirmek istedim. Lise mezunu olarak yurt dışında üniversite eğitimime daha devam ederken, Türk Hava Yolları'na başvurdum ve buradaki tüm aşamaları başarılı bir şekilde tamamlayarak 19 yaşında THY'ye başvurdum, 20 yaşında THY girdim. Şu an Airbus A320 filosunda ikinci pilot olarak çalışmaktayım. Benim aslında en büyük hedeflerimden biri havayolu pilotu olabilmekti. Şu an ki hedefim ise THY'nin en genç kaptan pilotu olabilmek."