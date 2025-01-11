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Ankaralı itfaiyeci çift omuz omuza çalışıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde itfaiye eri olarak görev yapan ve eğitim sırasında tanışan Tayfun Eroğlu (24) ile Merve Eroğlu (24) çifti, 6 ay önce evlendi. İkisi de motosiklet tutkunu olan çift, farklı istasyonlarda görev yapmalarına rağmen büyük yangınlarda zaman zaman omuz omuza çalışarak, alevlere müdahale ediyor.

Umutcan ÖREN-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)
• 11 Ocak 2025 - 16:40 • Son Güncelleme:
Umutcan ÖREN-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)
• 11 Ocak 2025 - 16:40 • Son Güncelleme:
1Ankaralı itfaiyeci çift omuz omuza çalışıyor

Lisede itfaiyecilik bölümü okuyan Tayfun Eroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde 2020 yılında, Giresun Üniversitesi İtfaiyecilik Bölümü'nü bitiren Merve Eroğlu da 2022 yılında itfaiye eri olarak işe başladı. İkisi de motosiklet tutkunu olan Merve ve Tayfun, işe motosikletle gidip gelirken tanıştı.

2Ankaralı itfaiyeci çift omuz omuza çalışıyor

Birbirlerine aşık olan çift, 6 ay önce evlendi. Çayyolu İtfaiye İstasyonu'nda çalışan Merve ile Merkez İtfaiye İstasyonu'nda görev yapan eşi Tayfun Eroğlu, nöbetlere birlikte itfaiye kıyafetlerini giyip, hazırlanarak gidiyor. İtfaiyeci çift, yangın ve afetlerde can kurtarmak için mücadele ederken, mesleğin zorluklarını birbirlerine destek olarak aşıyor. Farklı istasyonlarda görev alan çift, büyük yangınlarda zaman zaman omuz omuza çalışarak, alevlere müdahale ediyor.

3İŞİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ

'İŞİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ'

Merve Eroğlu, lisede öğretmeninin yönlendirmesiyle itfaiyecilik bölümü okuduğunu söyledi. Daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işe başladığını anlatan Merve Eroğlu, motosikletle eğitime gidip gelirken otoparkta eşi ile tanıştığını belirtti.

4Ankaralı itfaiyeci çift omuz omuza çalışıyor

İtfaiyeciliği çok sevdiğini anlatan Merve Eroğlu, "Zaten bunun bölümünü okudum. Ve eşimin itfaiyeci olması ve benim için daha iyi. Çünkü aynı nöbet sistemiyle çalışıyoruz. Bu benim için daha kolay oluyor. Aktivitelerimizi daha iyi yapabiliyoruz. Zor yanları tabii ki çok zor; kaldırdığımız şeyler olsun ya da tehlikeler olsun. Bu konuda zor oluyor; ama çok seviyoruz, severek yapıyoruz.

5Ankaralı itfaiyeci çift omuz omuza çalışıyor

O yüzden bizim için sıkıntı olmuyor. Bir iş yeri yangınına müdahale ederken eşimin görevli olduğu ekip takviyeye geldi. Karanlıkta içeriye girdiğimde, fenerimin ışığıyla bir an çalışırken ayağım takıldı ve düşmemek için omzundan tuttuğum kişinin eşim olduğunu, maskenin içinde gözlerinden tanıdım. İnsanların can ve mal güvenliğini beraber mücadele ederek sağlamanın mutluluğuyla işimizi yapıyoruz" dedi.

6KADIN İTFAİYECİLERE ÇOK İYİ BAKIYORLAR

'KADIN İTFAİYECİLERE ÇOK İYİ BAKIYORLAR'

Farklı istasyonlarda çalıştıklarını hatırlatan Merve Eroğlu, "Eşim olaya çıktığında telsizden takip ediyorum. Biraz endişeleniyorum haliyle. O yüzden takipte kalıyorum. Toplumda çok iyi karşılandığımızı görüyorum. Tam olarak değerimiz bilinmese de bazı alanlarda toplum olarak, halk olarak gerçekten çok iyi karşılanıyoruz.

7Ankaralı itfaiyeci çift omuz omuza çalışıyor

Özellikle kadın itfaiyecilere çok iyi bakıyorlar. Hani her konuda gurur duyuyorlar. Aynı şekilde biz de yaptığımız işte gurur duyuyoruz ve mutluyuz. Bir insana yardım etmek, bir hayvana yardım etmek, bir kurtarma olayına gitmek gerçekten bizim için gurur verici" diye konuştu.

8TELSİZDEN TAKİP EDİYORUM ONU

'TELSİZDEN TAKİP EDİYORUM ONU'

Tayfun Eroğlu da eşiyle birbirlerine destek olarak çalıştıklarını söyleyerek, "İtfaiyeci olmak çok güzel bir duygu; ama birlikte olmak biraz insanı tereddütte bırakabiliyor. Ondan haber alamadığım zamanlar oluyor. Yangına gittiği zamanlarda ondan haber alamıyorum.

9Ankaralı itfaiyeci çift omuz omuza çalışıyor

Telsizden takip ediyorum onu. Merak içinde kalabiliyorum. Evden motorlarla birlikte çıkıyoruz. Yine aynı zamanda işten çıktığımızda da motorlarla eve dönüş yapıyoruz. Aynı işi yaptığımız için evde de devam ediyor bu konu; birbirimize fikir alıp, verebiliyoruz. Çok tehlikeli bir meslek aslında. Zorlukları olduğu için çocuğumun da itfaiyeci olmasını istemem açıkçası" dedi.