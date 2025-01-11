Ankaralı itfaiyeci çift omuz omuza çalışıyor

İtfaiyeciliği çok sevdiğini anlatan Merve Eroğlu, "Zaten bunun bölümünü okudum. Ve eşimin itfaiyeci olması ve benim için daha iyi. Çünkü aynı nöbet sistemiyle çalışıyoruz. Bu benim için daha kolay oluyor. Aktivitelerimizi daha iyi yapabiliyoruz. Zor yanları tabii ki çok zor; kaldırdığımız şeyler olsun ya da tehlikeler olsun. Bu konuda zor oluyor; ama çok seviyoruz, severek yapıyoruz.