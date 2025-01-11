Ankaralı itfaiyeci çift omuz omuza çalışıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde itfaiye eri olarak görev yapan ve eğitim sırasında tanışan Tayfun Eroğlu (24) ile Merve Eroğlu (24) çifti, 6 ay önce evlendi. İkisi de motosiklet tutkunu olan çift, farklı istasyonlarda görev yapmalarına rağmen büyük yangınlarda zaman zaman omuz omuza çalışarak, alevlere müdahale ediyor.
Umutcan ÖREN-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)
• 11 Ocak 2025 - 16:40 • Son Güncelleme:
Umutcan ÖREN-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)
• 11 Ocak 2025 - 16:40 • Son Güncelleme: