Ankara'da çıkıp Bolu'ya sıçrayan orman yangını kontrol altına alındıktan sonra yeniden başladı
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinin kırsal Şahinler Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, yayılarak Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demirler köyüne sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile birlikte 22 saatte kontrol altına alınan yangın, akşam saatlerinde Gerede’nin Demirler köyü ile Berçinçatak köyü arasında bulunan Tahtalar Yaylası’nda ‘bitki örtüsü yangını’ olarak tekrar başladı.
• 22 Ağustos 2024 - 19:26 • Son Güncelleme:
• 22 Ağustos 2024 - 19:26 • Son Güncelleme: