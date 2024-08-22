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Ankara'da çıkıp Bolu'ya sıçrayan orman yangını kontrol altına alındıktan sonra yeniden başladı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinin kırsal Şahinler Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, yayılarak Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demirler köyüne sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile birlikte 22 saatte kontrol altına alınan yangın, akşam saatlerinde Gerede’nin Demirler köyü ile Berçinçatak köyü arasında bulunan Tahtalar Yaylası’nda ‘bitki örtüsü yangını’ olarak tekrar başladı.

• 22 Ağustos 2024 - 19:26 • Son Güncelleme:
• 22 Ağustos 2024 - 19:26 • Son Güncelleme:
1OGM: YANGINA MÜDAHALE EDİYORUZ

OGM: YANGINA MÜDAHALE EDİYORUZ

Yeni başlayan yangınla ilgili Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yangınlarla mücadelemiz devam ediyor. Bolu, Gerede'de dün meydana gelen ve kontrol altına aldığımız yangına yakın bir noktada, otluk alanda başlayan bir diğer yangına müdahale ediyoruz. Yeşil Vatan hepimizin. Lütfen hava sıcaklıklarının oldukça yüksek olduğu bu günlerde orman yangınlarına karşı dikkatli olalım” denildi.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan, Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişi Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Adliyeye getirilen şüphelinin, soruşturma savcısına ifade vermesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılacağı bildirildi.

3GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

'GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI'

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda çıkan ve yayılarak Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili soruşturmada şüpheli İ.G., Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, soruşturma savcısına ifade vermesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, ‘taksirle orman yangınına neden olma’ suçundan tutuklandı.

4MORALİMİZ VE PSİKOLOJİMİZ ÇOK BOZUK

'MORALİMİZ VE PSİKOLOJİMİZ ÇOK BOZUK'

Bolu'nun Gerede ilçesindeki Demirler köyünde yaşayan ve orman yangını nedeniyle evlerinden tahliye edilen vatandaşlar, yangın anında yaşadıklarını anlattı. Köylülerden Hamit Bulut (68), yangının öğle saatlerinde köye ulaştığını ve itfaiyenin müdahalesi ile alevlerden kıl payı kurtulduklarını belirterek, "Üzüntümüz çok büyük. Evlerimizde otururken arka taraftan çok şiddetli bir şekilde yangın geldi.

5Ankarada çıkıp Boluya sıçrayan orman yangını kontrol altına alındıktan sonra yeniden başladı

Orman İşletme Müdürlüğü'nden yetkililer geldiler, sonra kepçe ve dozerler geldi. Sonra iş büyüdü, yangın olduğu gibi yayıldı. Bu civarlarda en değerli, en kıymetli köylerden biriydi. O yaylalardaki 300-500 yıllık emeğimiz boşa gitti. Yaylalarımız, Türkiye'de yeşil alan olarak 2'nci sırada geliyordu. Şu an yeşil diye bir şey kalmadı. Köy olarak moralimiz ve psikolojimiz çok bozuk" dedi.

6BİR ORMAN, BİR AĞAÇ KOLAY YETİŞMİYOR

'BİR ORMAN, BİR AĞAÇ KOLAY YETİŞMİYOR'

Tahliye sırasında yanlarında değerli eşyalar ve küçük bir el çantası dışında hiçbir şey alamadıklarını ifade eden Bulut, "Jandarma ekipleri geldi, evlerden çıkmamızı söylediler. Buradan uzaklaşarak köyün dışına çıktık. Sağ olsunlar bize bir de yemek verdiler. Bir süre orada, köyün dışında arabalarımızda kaldık. Köyün bir kısmı geri döndü.

7Ankarada çıkıp Boluya sıçrayan orman yangını kontrol altına alındıktan sonra yeniden başladı

Benim ailemde de kalp hastası var, ilaç kullanması gerekiyor. Sabaha karşı köye tekrar geldik. Şu an için köyümüzdeyiz. Allah'a şükürler olsun ki evlerimizde herhangi bir zayiat yok. Köydeki evlerde hiçbir sorun yok. Eğer itfaiye 5-10 dakika daha geç gelseydi, büyük bir yangın tehlikemiz olacaktı. Kıl payı kurtardık. Vatanımıza ve milletimize geçmiş olsun, devletimizden Allah razı olsun" diye konuştu.

8Ankarada çıkıp Boluya sıçrayan orman yangını kontrol altına alındıktan sonra yeniden başladı

Köylülerden Fikri Akkaş (61) ise "Bir orman, bir ağaç kolay yetişmiyor. Ormanlarda yaşayan hayvanlar da telef oldu. Komşularımızın da yayladaki evleri yandı. Onlar da şu an da mağdur durumdalar. Köyümüzü tedbir amaçlı boşalttık. Yangının son durumu neticeye bağlandığında köyümüze döneceğiz" dedi.

9YENİDEN CANLANAN ALEVLER KONTROL ALTINDA

YENİDEN CANLANAN ALEVLER KONTROL ALTINDA