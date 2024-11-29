Ankara 'da 2 bin 700 yıllık tarihi Roma yolu ziyarete açılacak
Ankara'nın Altındağ ilçesi Ulus semtinde yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan Antik Roma Yolu'nda gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları, yüzde 90 tamamlandı. Çalışmalar kapsamında alanın çevresinde yürüyüş yolu ve korkuluk imalatları tamamlandıktan sonra 2 bin 700 yıllık tarihi yol, yıl sonunda güvenli şekilde ziyarete açılacak.
Aybala MELEK-Samet ÖKSÜZ/ANKARA, (DHA)
• 29 Kasım 2024 - 13:51 • Son Güncelleme:
Aybala MELEK-Samet ÖKSÜZ/ANKARA, (DHA)
• 29 Kasım 2024 - 13:51 • Son Güncelleme: