Ankara 'da 2 bin 700 yıllık tarihi Roma yolu ziyarete açılacak

Çünkü ana toprak üzerindeki insana ait ilk izler MÖ yaklaşık 8'inci yüzyılda ünlü Kral Midas'ın dönemine ait Frig medeniyetinin izleri. Zaten antik yazarlar da buranın ünlü Kral Midas tarafından kurulmuş bir kent olduğunu söyler. Burada da caddenin altında da bunu görebiliyoruz. Roma Hamamı kalıntılarının olduğu tepede de kazılarda en altta bunu görüyoruz. Augustus Tapınağı’nın olduğu tepede de en alt kültürler olarak Frig kültürünün unsurlarını görebiliyoruz.