Anadolu'nun kapısı Ahlat, büyük zaferin 953. yıl dönümüne hazırlanıyor

Vali Karaömeroğlu, “Bu sene Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutlayacağız. Bu vesileyle de tüm milletimizin Malazgirt 1071 Zaferi kutlu olsun. Hazırlığımız, Okçular Vakfı ve İçişleri Bakanlığı mihmandarlığında son sürat devam ediyor. Her şey geçmiş yıllardan çok daha renkli ve çok daha güzel olacak. Büyük onur ve gururla hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz ve tüm misafirlerimizi de Ahlat'a bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız da katılacağını beyan etti, büyük bir heyecanla misafirlerimizi bekliyoruz” dedi.