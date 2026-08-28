Ana kız aynı tezgahta buluştu: Tekirdağ'ın Karacakılavuz dokuma geleneği geleceğe taşınıyor!

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Altındağ, kursun kendisi için dinlenme ve günlük hayatın stresinden uzaklaşma alanına dönüştüğünü belirterek, "Benim için burası günlük hayatın stresinden uzaklaşmak, kafayı boşaltmak için bir aktivite alanı. Gerçekten çok işe yarıyor." dedi.



Nöbetler nedeniyle ailesine ve annesine istediği kadar zaman ayıramadığını dile getiren Altındağ, kurs sayesinde annesiyle daha fazla birlikte olduğunu söyledi.



Altındağ, geleneksel dokumacılığı öğrenmeye devam ettiğini anlatarak, "Atalarımızdan gelen bir bağ ve geçmişle bağ kurmak benim için önemli. Burada ustalaşanların bir kilimi yapması 1 hafta sürüyor, benim 15 gün kadar sürüyor. Daha çok yeniyim, çok fazla hata yapıyorum ama destekliyorlar. Öğrendikten sonra merakı olan insanları destekleyip öğrendiklerimi aktarmayı isterim." diye konuştu.