• 20 Nisan 2022 - 13:02 • Son Güncelleme:
Amine Gülşe ve Mesut Özil'den müjde! İkinci bebeğine hamile...
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuların olan Mesut Özil, tescilli güzel Amine Gülşe ile 2019 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerinden Eda adında bir kızları olan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak Mesut Özil ile Amine Gülşe çiftinden müjdeli bir haber geldi. Daha önce yaptığı açıklamalarda kızına kardeş düşündüklerini belirterek "5 çocuk sözümüz var" diyen Amine Gülşe'nin, ikinci bebeğine hamile olduğu öğrenildi! Peki Amine Gülşe kaç aylık hamile, bebeğin cinsiyeti ne? İşte detaylar...
• 20 Nisan 2022 - 13:02 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de top koşturan futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Gözde çift, mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmış ve evlendikten bir yıl sonra kızları Eda'yı kucaklarına almıştı.
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