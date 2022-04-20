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MagazinAmine Gülşe ve Mesut Özil'den müjde! İkinci bebeğine hamile...
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• 20 Nisan 2022 - 13:02 • Son Güncelleme:

Amine Gülşe ve Mesut Özil'den müjde! İkinci bebeğine hamile...

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuların olan Mesut Özil, tescilli güzel Amine Gülşe ile 2019 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerinden Eda adında bir kızları olan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak Mesut Özil ile Amine Gülşe çiftinden müjdeli bir haber geldi. Daha önce yaptığı açıklamalarda kızına kardeş düşündüklerini belirterek "5 çocuk sözümüz var" diyen Amine Gülşe'nin, ikinci bebeğine hamile olduğu öğrenildi! Peki Amine Gülşe kaç aylık hamile, bebeğin cinsiyeti ne? İşte detaylar...

• 20 Nisan 2022 - 13:02 • Son Güncelleme:
1Amine Gülşe ve Mesut Özilden müjde İkinci bebeğine hamile...
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Fenerbahçe'de top koşturan futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Gözde çift, mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmış ve evlendikten bir yıl sonra kızları Eda'yı kucaklarına almıştı.

2Amine Gülşe ve Mesut Özilden müjde İkinci bebeğine hamile...

Fenerbahçe 'nin yıldızı Mesut Özil ile evli olan Amine Gülşe, geçtiğimiz aylarda bir etkinlikte konuşmuştu.

3Amine Gülşe ve Mesut Özilden müjde İkinci bebeğine hamile...

Yeni bir televizyon projesinde olmayacağını belirten Gülşe, tüm zamanını kızı Eda'ya ayırdığını açıklamıştı.

4Amine Gülşe ve Mesut Özilden müjde İkinci bebeğine hamile...

Kızının her anına şahit olmak istediğini söyleyen Gülşe, "O kadar hızlı büyüyor ki bu anları yaşamak istiyorum. Onun için birçok şeye ara verdim ama başka işlerle uğraşıyorum. O da sürpriz olsun" demişti.

5Amine Gülşe ve Mesut Özilden müjde İkinci bebeğine hamile...

Dijital platformlarda yer almayı istemediğini ifade eden Gülşe, "İçime sinen bir proje olursa düşünürüm ama onun dışında düşünmüyorum" demişti.

6Amine Gülşe ve Mesut Özilden müjde İkinci bebeğine hamile...

Kızına kardeş düşündüklerini de belirten Gülşe, "5 çocuk sözümüz var" diyerek kahkaha atmıştı.

7Amine Gülşe ve Mesut Özilden müjde İkinci bebeğine hamile...

Daha sonra Gülşe, "5 olmasa da kızıma kardeş yapmayı tabii ki istiyoruz" diyerek bebek için yeşil ışık yakmıştı.

8Amine Gülşe ve Mesut Özilden müjde İkinci bebeğine hamile...

Gözde çiftten son olarak müjdeli haber geldi.

9Amine Gülşe ve Mesut Özilden müjde İkinci bebeğine hamile...

Posta'da yer alan habere göre; Amine Gülşe ile Mesut Özil, şimdilerde ikinci kez bebek bekliyor!

10Amine Gülşe ve Mesut Özilden müjde İkinci bebeğine hamile...

Anne adayı Gülşe'nin 3 aylık hamile olduğu konuşuluyor.

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