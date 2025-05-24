Amerikan filmi olsa yok artık deriz! Kağıthane'de kalaşnikoflu saldırı: Aracın önünü kesip...
Kağıthane'de oturduğu siteye girmek isteyen Ümit E.'nin (43) aracının önü kendisini takip eden başka bir araç tarafından kesildi. Ümit E. araçtakiler tarafından kalaşnikoflu saldırıya uğradı. Ümit E.'nin de silahıyla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Maskeli 3 saldırgan olay yerinden kaçarken yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
• 24 Mayıs 2025 - 12:33 • Son Güncelleme:
• 24 Mayıs 2025 - 12:33 • Son Güncelleme: