Amerikan filmi olsa yok artık deriz! Kağıthane'de kalaşnikoflu saldırı: Aracın önünü kesip...

ÖNÜNÜ KESİP KURŞUN YAĞDIRDILAR

Olayın ardından ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Kısa sürede gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Ruhsatsız olduğu belirlenen silahını polise teslim eden Ümit E., husumetlisinin olmadığını, önceden bir Yediemin otoparkında çalıştığını söyledi. Polis ekiplerinin çevrede yaptığı çalışmada, çok sayıda kovan olduğu, sokak girişinde kalaşnikof olduğu görüldü. Devam eden incelemede, otoparktaki 34 SP 3435 plakalı araçta 8 ve sokakta park halinde bulunan 34 FGU 931 plakalı araçta ise 1 giriş olduğu tespit edildi.