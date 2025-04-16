Amerika'da gördü, aynısını evinin zemin katına yaptı! Görenler çok şaşırıyor
Bursa'da yaşayan otomobil tutkunu Mehmet Nail (60), ABD'nin Georgia eyaleti Atlanta kentinde gördüğü araç mezarlığından esinlenerek, 4 katlı evinin zemin katını otomobil mezarlığına dönüştürdü. Araç mezarlığında; 2 araç ile bir otomobilin ön, 1 otomobilin arka bölümünün yanı sıra çeşitli araçlara ait koltuk, direksiyon ve yedek parçaları bulunuyor.
Yiğithan HÜYÜK-Muhammet Hüseyin SEZGİN/BURSA, (DHA)-
• 16 Nisan 2025 - 12:34 • Son Güncelleme:
Yiğithan HÜYÜK-Muhammet Hüseyin SEZGİN/BURSA, (DHA)-
• 16 Nisan 2025 - 12:34 • Son Güncelleme: