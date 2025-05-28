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Amasya'da öğrenciler zoru başardı! Bin 800 yıllık sırrın peşine takıldılar ve ortaya bu manzara çıktı

Amasya'da üniversite öğrencileri zoru başardı ve bin 800 yıllık tarihi eserin sırrını takip etti. Amasya Üniversitesi öğrencileri, kentte 2013 yılında kurtarma kazısında ulaşılan elma ağacı ve kuş figürlü mozaiğin aslına uygun kopyasını 180 bin parça taş kullanarak yaptı. Birçok öğrencinin öğretim görevlilerinin önderliği eşliğinde katıldığı çalışma büyük beğeni topladı. 2013 yılında bulunan elma ağacı ve kuş figürlü mozaik Amasya tarihinden çok önemli bir dönüm noktasına işaret etti. Proje kapsamında önce müzede mozaiğin üstten fotoğrafları çekilerek dijital çizimleri hazırlandı. Ardından yaklaşık 18 metrekarelik bir alanı kapsayacak şekilde çalışma başlatıldı. Çalışmaya katılan öğrencilerden Gizem Keten de "Öğrenci arkadaşlarımla birlikte çalıştık. Tabii ki hepimiz çok heyecanlıyız. 1800 yıllık bir eseri gece gündüz çalışarak, emek vererek ve ilmek, ilmek işleyerek tekrar hayat verdik'' dedi.

AA
• 28 Mayıs 2025 - 16:23 • Son Güncelleme:
AA
• 28 Mayıs 2025 - 16:23 • Son Güncelleme:
1Amasyada öğrenciler zoru başardı Bin 800 yıllık sırrın peşine takıldılar ve ortaya bu manzara çıktı

Amasya Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı öğrencileri, "Geleneksel El Sanatları ve Uygulamaları" dersi kapsamında önemli bir kültürel projeye imza attı.

2Amasyada öğrenciler zoru başardı Bin 800 yıllık sırrın peşine takıldılar ve ortaya bu manzara çıktı

Öğrenciler, 2013 yılında Amasya'nın Yavru köyü yakınlarında yürütülen kurtarma kazılarında gün yüzüne çıkarılan yaklaşık 1800 yıllık Roma dönemine ait elma ağacı ve kuş figürlü mozaiğin reprodüksiyonunu yaptı.

3Amasyada öğrenciler zoru başardı Bin 800 yıllık sırrın peşine takıldılar ve ortaya bu manzara çıktı

Orijinali Amasya Arkeoloji Müzesi'nde bulunan mozaiğin kopyası, kent merkezindeki tarihi Taşhan'da sergilenecek.Proje kapsamında önce müzede mozaiğin üstten fotoğrafları çekilerek dijital çizimleri hazırlandı.

4Amasyada öğrenciler zoru başardı Bin 800 yıllık sırrın peşine takıldılar ve ortaya bu manzara çıktı

Ardından yaklaşık 18 metrekarelik bir alanı kapsayacak şekilde çalışma başlatıldı. Amasya ve çevresinden temin edilen siyah, beyaz, yeşil, kırmızı ve sarı renkli doğal taşlardan oluşan 180 bin parça, titizlikle seçilerek mozaik filesine yerleştirildi.

5Amasyada öğrenciler zoru başardı Bin 800 yıllık sırrın peşine takıldılar ve ortaya bu manzara çıktı

Çalışmaya ilişkin bilgi veren Tasarım Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Lale Yılmaz, yaklaşık 20 öğrenciyle 3 hafta gibi kısa bir sürede çalışmayı tamamladıklarını söyledi.

6Amasyada öğrenciler zoru başardı Bin 800 yıllık sırrın peşine takıldılar ve ortaya bu manzara çıktı

Kültürel değerlere sahip çıkmaya çalıştıklarını ve bu doğrultuda çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Yılmaz, "Çalışmada yaklaşık 180 bin taş kullanıldı. Her biri birer santimetre küp boyutlarında kesilmiş doğal taşlar bunlar.

7Amasyada öğrenciler zoru başardı Bin 800 yıllık sırrın peşine takıldılar ve ortaya bu manzara çıktı

Siyah, beyaz, kırmızı, yeşil renklerde olmak üzere doğal taşları kullandık. Bu bölgeden çıkarılan taşlardı bunlar. Taşları özellikle oradaki motiflere uygun olarak yerleştirmeye çalıştık.

8Amasyada öğrenciler zoru başardı Bin 800 yıllık sırrın peşine takıldılar ve ortaya bu manzara çıktı

Motif tamamlandıktan sonra da hazırlanan mozaiğimizi parçalara ayırarak, atölyemizden Taşhan'a transferini yaptık" diye konuştu.

9Amasyada öğrenciler zoru başardı Bin 800 yıllık sırrın peşine takıldılar ve ortaya bu manzara çıktı

Çalışmaya katılan öğrencilerden Gizem Keten de "Öğrenci arkadaşlarımla birlikte çalıştık. Tabii ki hepimiz çok heyecanlıyız.

10Amasyada öğrenciler zoru başardı Bin 800 yıllık sırrın peşine takıldılar ve ortaya bu manzara çıktı
11Amasyada öğrenciler zoru başardı Bin 800 yıllık sırrın peşine takıldılar ve ortaya bu manzara çıktı

1800 yıllık bir eseri gece gündüz çalışarak, emek vererek ve ilmek, ilmek işleyerek tekrar hayat verdik. Hepimiz çok heyecanlandık. Mimari Restorasyon Programı son sınıf öğrencisi olarak böyle bir eser ortaya çıkarmış olmak bizi çok gururlandırdı" dedi.

12Amasyada öğrenciler zoru başardı Bin 800 yıllık sırrın peşine takıldılar ve ortaya bu manzara çıktı
13Amasyada öğrenciler zoru başardı Bin 800 yıllık sırrın peşine takıldılar ve ortaya bu manzara çıktı
14Amasyada öğrenciler zoru başardı Bin 800 yıllık sırrın peşine takıldılar ve ortaya bu manzara çıktı