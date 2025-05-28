Amasya'da öğrenciler zoru başardı! Bin 800 yıllık sırrın peşine takıldılar ve ortaya bu manzara çıktı
Amasya'da üniversite öğrencileri zoru başardı ve bin 800 yıllık tarihi eserin sırrını takip etti. Amasya Üniversitesi öğrencileri, kentte 2013 yılında kurtarma kazısında ulaşılan elma ağacı ve kuş figürlü mozaiğin aslına uygun kopyasını 180 bin parça taş kullanarak yaptı. Birçok öğrencinin öğretim görevlilerinin önderliği eşliğinde katıldığı çalışma büyük beğeni topladı. 2013 yılında bulunan elma ağacı ve kuş figürlü mozaik Amasya tarihinden çok önemli bir dönüm noktasına işaret etti. Proje kapsamında önce müzede mozaiğin üstten fotoğrafları çekilerek dijital çizimleri hazırlandı. Ardından yaklaşık 18 metrekarelik bir alanı kapsayacak şekilde çalışma başlatıldı. Çalışmaya katılan öğrencilerden Gizem Keten de "Öğrenci arkadaşlarımla birlikte çalıştık. Tabii ki hepimiz çok heyecanlıyız. 1800 yıllık bir eseri gece gündüz çalışarak, emek vererek ve ilmek, ilmek işleyerek tekrar hayat verdik'' dedi.
AA
• 28 Mayıs 2025 - 16:23 • Son Güncelleme:
AA
• 28 Mayıs 2025 - 16:23 • Son Güncelleme: