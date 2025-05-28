Amasya'da öğrenciler zoru başardı! Bin 800 yıllık sırrın peşine takıldılar ve ortaya bu manzara çıktı

1800 yıllık bir eseri gece gündüz çalışarak, emek vererek ve ilmek, ilmek işleyerek tekrar hayat verdik. Hepimiz çok heyecanlandık. Mimari Restorasyon Programı son sınıf öğrencisi olarak böyle bir eser ortaya çıkarmış olmak bizi çok gururlandırdı" dedi.