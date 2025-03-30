Amasya'da bir ilk! Bu ilçeyi kadınlar yönetiyor

Asaleten ilk görev yerinin Gümüşhacıköy olduğunu anlatan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlçemizin Belediye Başkanı ve ben kadın olduğumuz için elimizin değdiği her yerin güzelleşeceğine inanıyorum. Daha titiz ve güzel işler olacağını düşünüyorum. İlçemizde önemli kadın kooperatifleri var, hem kaymakamlık hem de belediye olarak destekliyoruz. Kadınların iş hayatında olması son derece önemli. Daha güzel bir dünya için, kadın elinin her yere değmesi gerekiyor. Bu ilçenin kadınların yaptığı işlerle ön plana çıkması gerekiyor. Çünkü kadın kooperatiflerimiz, var gücüyle çalışıyor. Belediye Başkanımız kadın, ben kadınım."