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Amasya'da bir ilk! Bu ilçeyi kadınlar yönetiyor

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yerel yönetimin başında kadınlar yer alıyor.

AA
• 30 Mart 2025 - 07:37 • Son Güncelleme:
AA
• 30 Mart 2025 - 07:37 • Son Güncelleme:
1Amasyada bir ilk Bu ilçeyi kadınlar yönetiyor

Amasya il merkezine 70 kilometre uzaklıkta olan 22 bin nüfuslu Gümüşhacıköy ilçesinde, 2014 yılında yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığında bürokratlık yapmış Zehra Özyol seçildi.Üç dönemdir belediye başkanı seçilen Özyol, ilçede özellikle kadın kooperatiflerine verdiği destekle ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik çalışmalarla ön plana çıktı.

2Amasyada bir ilk Bu ilçeyi kadınlar yönetiyor

İlçenin ilk kadın kaymakamı 30 yaşındaki Büşra Güneş'in Kasım 2024'te göreve başlamasının ardından kısa sürede hayata geçirdiği uygulamalar ise yöre halkı tarafından büyük destek gördü.

3Amasyada bir ilk Bu ilçeyi kadınlar yönetiyor

Güneş'in ilçeye atanmasının ardından iki kadının yönetmeye başladığı Gümüşhacıköy'de, eğitimden istihdama, çevre korumadan kadın kooperatiflerinin desteklenmesine kadar birçok proje titizlikle yürütülüyor.Belediye başkanı ve kaymakamın uyumlu bir şekilde görev yaptığı ilçede hizmetler, "Kadın elinin değdiği her yer güzelleşir" sloganıyla yapılıyor.Kaymakam Güneş, AA muhabirine, Belediye Başkanı Özyol'la iletişimlerinin son derece iyi olduğunu, Gümüşhacıköy halkının da ilçede kadın yöneticilerin görev yapmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

4Amasyada bir ilk Bu ilçeyi kadınlar yönetiyor

Asaleten ilk görev yerinin Gümüşhacıköy olduğunu anlatan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlçemizin Belediye Başkanı ve ben kadın olduğumuz için elimizin değdiği her yerin güzelleşeceğine inanıyorum. Daha titiz ve güzel işler olacağını düşünüyorum. İlçemizde önemli kadın kooperatifleri var, hem kaymakamlık hem de belediye olarak destekliyoruz. Kadınların iş hayatında olması son derece önemli. Daha güzel bir dünya için, kadın elinin her yere değmesi gerekiyor. Bu ilçenin kadınların yaptığı işlerle ön plana çıkması gerekiyor. Çünkü kadın kooperatiflerimiz, var gücüyle çalışıyor. Belediye Başkanımız kadın, ben kadınım."