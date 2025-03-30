Amasya'da bir ilk! Bu ilçeyi kadınlar yönetiyor

Güneş'in ilçeye atanmasının ardından iki kadının yönetmeye başladığı Gümüşhacıköy'de, eğitimden istihdama, çevre korumadan kadın kooperatiflerinin desteklenmesine kadar birçok proje titizlikle yürütülüyor.Belediye başkanı ve kaymakamın uyumlu bir şekilde görev yaptığı ilçede hizmetler, "Kadın elinin değdiği her yer güzelleşir" sloganıyla yapılıyor.Kaymakam Güneş, AA muhabirine, Belediye Başkanı Özyol'la iletişimlerinin son derece iyi olduğunu, Gümüşhacıköy halkının da ilçede kadın yöneticilerin görev yapmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.